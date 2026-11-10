Star Academy 2026 : Brieuc s'agace contre Kylian et Félix après les évaluations

Au château de la Star Academy, Brieuc reproche à Kylian et Félix leur attitude pendant une improvisation théâtrale notée par les professeurs. Le conflit éclaire les tensions de l'équipe jaune.

Au château de la Star Academy, la tension est montée mardi 10 novembre 2026 après une évaluation collective. Le jeune chanteur Brieuc a exprimé son mécontentement auprès de ses camarades Kylian et Félix, à l'issue d'une prestation présentée devant les professeurs par l'équipe jaune.

Brieuc reproche à Kylian et Félix de ne pas avoir respecté le déroulement attendu de leur improvisation théâtrale. Selon le récit rapporté, cette situation a laissé Ydriss et Brieuc sans véritable possibilité d'intervenir pendant la scène.

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Une improvisation théâtrale au cœur du conflit

Le désaccord naît d'une improvisation théâtrale présentée par l'équipe jaune, composée de Brieuc, Kylian, Ydriss et Félix. L'exercice s'inscrit dans une consigne de travail collectif que le directeur de la Star Academy, Mosimann, avait annoncée aux élèves.

Une fois l'évaluation terminée, Ydriss a estimé que les parties chant et danse s'étaient bien déroulées, contrairement au théâtre. Kylian a partagé ce constat et reconnu que l'improvisation avait été difficile, qualifiant le moment de terrible.

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Au-delà de la qualité du jeu, Brieuc désigne surtout la manière dont ses camarades ont réagi pendant la scène. Il estime que leur absence de réaction a empêché la scène de se dérouler comme il l'espérait.

Des lectures différentes de l'exercice

Brieuc soutient que l'improvisation suppose justement de pouvoir s'adapter aux réactions des autres partenaires de jeu. Pour lui, le manque de réponse de Kylian et Félix a fragilisé l'ensemble de la prestation de l'équipe jaune.

Félix a participé à cet échange, qui montre surtout que les quatre garçons n'avaient pas la même compréhension de l'exercice. Ce décalage explique en grande partie la frustration exprimée après l'évaluation.

Ce conflit illustre les difficultés rencontrées par les candidats lorsqu'ils doivent travailler en équipe sous le regard des professeurs. Chacun semble avoir défendu sa propre interprétation de la consigne, sans qu'un accord clair ne soit trouvé sur la marche à suivre.

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Des encouragements malgré les doutes

Malgré leurs doutes, les membres de l'équipe jaune ont reçu des retours encourageants de leurs camarades. La candidate Tracy a notamment tenu à saluer l'investissement de Brieuc, Kylian, Ydriss et Félix.

Ce contexte s'inscrit dans une vie collective déjà tendue au château de Dammarie-lès-Lys, où les élèves sont installés depuis le 10 octobre. Dans la quotidienne diffusée mardi 13 octobre sur TF1, Ydriss avait déjà rappelé ses camarades à l'ordre au sujet du ménage.

À ce stade, les éléments rapportés ne précisent pas de sanction ni de nouvelle évaluation liée à cette dispute. Le conflit entre Brieuc, Kylian et Félix reste donc centré sur la lecture de l'improvisation et sur la manière dont chacun a joué sa partie.