Amel quitte la Star Academy 2026 après un 7ème prime exceptionnel où Kylian et Ydriss se sont disputés la dernière place restante, laissant onze finalistes.

Amel est officiellement éliminée de la Star Academy 2026 lors du septième prime diffusé ce vendredi 20 novembre 2026. Cette sortie spectaculaire du château de Dammarie-les-Lys fait d'elle la sixième élève à quitter la compétition, rejoignant le peloton des précédents départants incluant Khalil, Elija, Antoine, Morgan et Tracy. La décision met fin à son aventure dans la promotion actuelle après une soirée marquée par une liberté totale accordée aux candidats.

Déroulement du prime carte blanche et élimination

Les douze académiciens restants ont pris les rênes de l'émission ce soir-là, assurant les fonctions de directeurs artistiques et de co-animateurs pour cette édition exceptionnelle. Ce format carte blanche a été choisi en raison de la diffusion du match de rugby France-Argentine programmé pour le lendemain. Cette configuration a permis aux candidats de démontrer leurs talents sans les contraintes habituelles du prime, transformant la soirée en un véritable spectacle musical dirigé par les élèves eux-mêmes.

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La tension était palpable entre les trois nominés que sont Amel, Kylian et Ydriss. Les professeurs se sont montrés particulièrement sévères lors de leurs dernières évaluations, soulignant la qualité des prestations. Chaque candidat a eu l'opportunité de défendre sa place en interprétant une chanson qui lui tenait profondément à cœur. Le public téléspectateur a ensuite exercé son droit de regard pour sauver un candidat, tandis que les camarades de jeu devaient trancher pour le sort des deux autres.

Kylian a été sauvé par le vote du public, lui permettant de réintégrer directement l'aventure et de continuer la compétition. Le destin des deux autres élèves, Amel et Ydriss, a ensuite été décidé par leurs pairs. Après un vote serré et tiraillant, les académiciens ont choisi de repêcher Ydriss. Amel a donc dû faire ses adieux au château de Dammarie-les-Lys, confirmant sa place de sixième éliminée de la saison.

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Performances musicales et dynamiques de groupe

La soirée a débuté sur une note collective avec une interprétation exceptionnelle d'un titre choisi par les élèves, sous le regard amusé du corps professoral. Les académiciens ont ensuite multiplié les duos et les surprises pour distraire et impressionner leurs camarades. Noémie a partagé un moment suspendu avec sa petite amie Farrah, venue spécialement du Québec la semaine précédente pour soutenir sa partenaire lors d'un numéro vocal intense.

Zoé a obtenu la précieuse immunité après un vote serré parmi les élèves, lui évitant de se retrouver sur le banc des nommés. Elle a pu se raconter dans un autoportrait bluffant et parfaitementAligné avec son image personnelle. Isabella et Maud ont relevé le défi technique en reprenant Asereje, tandis que Respire fort a effectué un duo remarqué avec ESTL, démontrant la diversité des talents présents dans la maison.

Juste avant l'annonce du résultat des votes, le classement de la semaine a été révélé, ajoutant une couche supplémentaire de tension avant l'élimination. La présence de figures comme Zoé, épargnée par le public, et les interactions fortes entre Noémie et Farrah ont contribué à créer une atmosphère unique cette semaine. Le départ d'Amel laisse désormais onze concurrents en lice pour la suite de la compétition.

Impact sur la compétition et prochains défis

Avec le départ d'Amel, il ne reste plus que onze élèves pour poursuivre la course vers la victoire finale. La compétition s'intensifie au château de Dammarie-les-Lys sous l'œil attentif du directeur Quentin Mosimann et du corps professoral. Cette élimination redistribue les cartes de la saison et modifie les dynamiques de groupe restantes, chaque départ précédent ayant déjà profondément secoué les camarades.

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La saison actuelle de la Star Academy 2026 voit se succéder les départs après les primes des épreuves en équipe. La prochaine étape de la compétition promises des défis supplémentaires pour les onze survivants. L'ambiance reste tendue alors que les candidats doivent maintenir leur niveau musical et scénique pour espérer rester dans l'aventure et tenter de remporter la saison.