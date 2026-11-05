Star Academy 14 : Prime du 6 novembre, anciens vainqueurs et nominations

La Star Academy fête ses 25 ans le 6 novembre avec les anciens vainqueurs. Découvrez les duos scéniques, la bataille du Top 3 et les trois candidats nommés par Mosimann.

La Star Academy célèbre un anniversaire majeur le vendredi 6 novembre, marquant un quart de siècle d'histoire télévisuelle. Pour fêter ses 25 ans, l'émission réunit sur le plateau 217 tous les anciens vainqueurs aux côtés des élèves de la quatorzième saison. Cette édition spéciale offre une occasion unique de voir les légendes du chant partager la scène avec la nouvelle promotion.

Les duos anciens vainqueurs et nouveaux élèves

La mécanique de ce prime repose sur des collaborations précises entre les célébrités du passé et les talents actuels. Chaque ancien vainqueur chante avec un académicien spécifique de la saison en cours. Le programme prévoit notamment des duos emblématiques tels que Jenifer aux côtés d'Isabella, Pierre Garnier avec Cameron, et Tracy accompagnée par Ambre.

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Tracy a exprimé son enthousiasme face à sa partenaire Ambre lors d'une déclaration récente. La chanteuse a qualifié Ambre de folie, soulignant ses capacités de bête de scène et sa voix exceptionnelle. Tracy estime que leur alliance fonctionnera parfaitement en termes de musicalité et de performance scénique.

Bataille du Top 3 et immunisation

Outre les performances musicales avec les invités, le prime met en lumière une confrontation interne intense. Une battle spécifique opposera Tracy, Isabella et Zoé pour déterminer qui sera immunisée contre l'élimination. Ce duel est crucial pour la survie des candidats dans la compétition.

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La dynamique du groupe a été marquée par des tensions récentes. Tracy a récemment poussé un coup de gueule contre d'autres élèves dans des images non diffusées, qualifiant la situation de frustrante pour tous. Ces conflits internes ajoutent une dimension dramatique aux préparations du prime.

Nominations et éliminations récentes

La direction de l'émission, dirigée par Mosimann, a procédé à des annonces strictes suite aux évaluations du lundi 2 novembre. Mosimann a nommé trois candidats qui n'ont pas convaincu le corps professoral. Cette décision intervient après le départ d'Antoine lors du prime précédent du samedi 31 octobre 2026.

Les quatorze élèves restants ont passé leurs tests d'évaluation récemment. Mosimann a tenu à être équitable dans ses choix, révélant les noms des candidats menacés. La liste des nommés est dévoilée pour le prime du 6 novembre, créant une atmosphère de tension au sein du studio.

Calendrier et contexte de l'émission

Le prime ne se tiendra pas le samedi habituel en raison d'un match de rugby de l'équipe de France prévu ce soir-là. Les candidats doivent démontrer une performance irréprochable, à l'image du XV de France. Mario Barravecchia, ancien candidat, a partagé son quotidien actuel, montrant que l'émission marque durablement les vies.

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Cette édition de la Star Academy 2025 introduit également de nouvelles règles, comme le rôle de grandes sœurs confié à deux artistes. L'hymne de l'émission connaît un succès international avec de nouveaux profs. Les fans attendent avec impatience la suite des événements à Dammarie-les-Lys.