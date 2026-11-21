Après l'élimination d'Amel à la Star Academy ce vendredi 22 novembre 2026, Noémie et Leeloo sont en larmes. Découvrez les réactions choc et les mots touchants de la lettre d'adieu.

La treizième épreuve de la quatorzième saison de Star Academy a marqué un tournant émotionnel intense pour les apprenants de la 2026-2027. Ce vendredi 22 novembre 2026, la chanteuse Amel a dû prononcer son adieu au château, laissant derrière elle plusieurs camarades profondément touchés par son départ prématuré. Sur les dix-sept élèves présents lors du lancement officiel de cette saison, six candidats ont déjà connu la déception de l'élimination. Cependant, l'impact émotionnel ressenti par certains participants a été d'une intensité rare, révélant la force des liens créés au sein de l'établissement.

La douleur visible de Noémie et Leeloo

Les deux amies proches d'Amel, Noémie et Leeloo, ont été les premières à manifester leur chagrin. En découvrant la lettre écrite par leur camarade parti, elles ont fondu en larmes. Noémie est restée silencieuse, incapable de retenir ses émotions, tandis que Leeloo a pris la parole pour exprimer sa peine face à la caméra. Leur réaction a illustré à quel point cette séparation était difficile à vivre pour le groupe restant au château.

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Les mots touchants laissés par Amel

Amel, fille du journaliste sportif Julien Brun, a pris soin d'adresser un message personnel à chacun de ses amis. Dans sa lettre ouverte, elle a écrit : "Bon ça y est c'est le moment fatidique, si vous lisez ça c'est que je suis sortie ce soir. Ça a été une aventure incroyable". Elle a ensuite dédié des mots spécifiques à plusieurs candidats, soulignant leurs talents individuels. Elle a notamment encouragé Ydriss à avoir confiance en sa voix incroyable, félicité le talent rare de Kylian et exhorté Félix à travailler dur et à aller loin.

Messages personnalisés pour les camarades

Les adresses destinées à Noémie et Leeloo ont particulièrement marqué les esprits. Amel a qualifié Noémie de "bececita" dont la voix d'ange résumait parfaitement l'intérieur. Elle lui a conseillé d'aller le plus loin possible, affirmant que c'était sa place. Quant à Leeloo, surnommée "ma vie d'amour", elle a été complimentée pour son talent et a reçu la promesse qu'elles se retrouveraient dehors, renforçant le lien indéfectible entre les deux amies.

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Leeloo dévoile ses sentiments

Face caméra, Leeloo n'a pas caché sa tristesse. Elle a confessé : "C'est très dur pour moi ce soir. C'était vraiment une des personnes au château avec qui je m'entendais le mieux, avec qui j'avais le plus de discussions profondes sur la vie. Donc ouais, c'est difficile". Ces aveux publics montrent à quel point les relations humaines au sein de Star Academy dépassent la simple compétition musicale. L'absence d'Amel laisse un vide important dans la dynamique du groupe et la vie quotidienne des élèves restants.

L'ambiance générale au château

Cette élimination s'inscrit dans un contexte où la pression monte chez les participants. Alors que certains élèves montrent leur vulnérabilité, d'autres tentent de se recentrer sur leur objectif artistique. La directrice du château, Marjorie Busse, souvent surnommée Mosimann par les téléspectateurs, veille à maintenir un équilibre entre la rigueur de la formation et le soutien psychologique des candidats. Les prochains épisodes promettent de nouvelles tensions et de nouvelles performances, alors que le chemin vers la finale devient de plus en plus exigeant pour ceux qui restent.