Star Academy 13 : Répartition en 3 équipes et élimination après les évaluations du 11 novembre 2026

La Star Academy 2026 se poursuit avec 13 candidats restants répartis en 3 équipes. Les évaluations du 11 novembre 2026 ont mis en avant les performances de Leeloo et l'immunisation des Bleus avant l'élimination du 14 novembre 2026.

La quatorzième saison de la Star Academy franchit une étape décisive ce mercredi 11 novembre 2026. Treize élèves restent encore en lice au château de Dammarie-les-Lys pour tenter de remporter la victoire cette année. La dynamique du jeu a complètement changé cette semaine avec une répartition stratégique des candidats en trois équipes distinctes pour les prochaines évaluations.

Déroulement des évaluations groupées

Leeloo a rencontré des difficultés significatives lors des évaluations diffusées dans la quotidienne du mercredi 11 novembre 2026. Son nouveau rôle de répétitrice n'a pas permis à ses prestations de convaincre les professeurs de la Vidéo Femme Actuelle, notamment Philippine Lavrey. L'élève a été critiquée pour son incapacité à intégrer les détails chorégraphiques, ce qui a rendu la danse difficilement reconnaissable lors de la performance.

Also read Black Friday luxe 2026 : les pièces de mode à acheter et celles à attendre

Jonathan Jenvrin, le professeur de danse, a exprimé son mécontentement direct devant la prestation. Il a déclaré que la danse était le groupe le moins bien préparé et a souligné les nombreux oublis de chorégraphie. La prestation n'a pas atteint le niveau d'exigence attendu par l'équipe pédagogique pour cette saison.

Positions des jurys et critiques

La déception concernant les performances est partagée par d'autres membres du jury. Sofia Morgavi, la professeure de chant, a également été déçue par la prestation de la jeune femme. Son avis rejoint ceux de ses collègues qui observent une baisse de forme notable chez certains candidats.

Advertisement

Ces critiques s'inscrivent dans un contexte de tension accru au sein du groupe. Les élèves doivent désormais défendre leur place sous un regard très attentif de la part des mentors et du public. La pression est maximale alors que le nombre de candidats diminue rapidement.

Répartition et conséquences immédiates

Les candidats se répartissent désormais en trois équipes colorées pour affronter les défis à venir. L'équipe bleue est composée de Cameron, Maud, Mélina, Isabella et Zoé. L'équipe rouge rassemble Tracy, Noémie, Leeloo et Amel. Enfin, l'équipe jaune réunit Félix, Kylian, Ydriss et Brieuc.

À la suite de ces évaluations groupées, les membres de l'équipe bleue ont été immunisés contre l'élimination immédiate. Cette décision sécurise leur position pour les prochains jours mais accroît la pression sur les équipes restantes qui doivent prouver leur valeur artistique.

Prochaines étapes et éliminations

Le public aura l'opportunité d'intervenir lors du prime de samedi 14 novembre 2026. Il pourra sauver une des deux équipes restantes qui ne sont pas immunisées. Cette interaction directe avec le public déterminera le sort des candidats restants dans cette épreuve.

Advertisement

Les membres du groupe perdant devront alors chanter en solo pour défendre leur place auprès du jury. Le mécanisme d'élimination est précis : un élève sera sauvé par le public, un deuxième par les professeurs et un troisième par ses camarades de jeu.

Cette procédure entraînera inévitablement le départ du dernier candidat restant. La tension monte alors que les élèves doivent préparer leurs performances solo dans un temps limité. Les réactions au sein du groupe reflètent cette pression, comme en témoignent les conflits exprimés par Brieuc ou les émotions de Noémie concernant les mauvaises nouvelles au château.