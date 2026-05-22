Mr. Secretary-General Rubio expresses his opinions at the NATO foreign Ministers meeting in Sweden. He is also updating the attendees about the decision of deploying 5000 US troops to Poland. He states that the time for such action came after the decision of termination was taken by the Secretary of Defense but unpredictably. The Europeans are welcoming this addition with positive response. They are worrying about the seemingly contradictory signals from the US who are undergoing tension with its allies.

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio , s’exprime face à la presse lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan, vendredi 22 mai à Helsingborg, dans le sud de la Suède.

Jeudi 21 mai, le président américain, Donald Trump, a fait savoir via son réseau Truth Social que 5 000 troupes américaines allaient prochainement être déployées en Pologne. Une annonce qui a de quoi rassurer les pays de l'Otan sur l'implication de Washington pour la sécurité de l'Europe. Le problème, c'est qu'elle survient une semaine après que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annulé l'envoi prévu de 4 000 soldats en Pologne.

Les dirigeants européens ont accueilli favorablement l'annonce de M. Trump, mais certains font savoir qu'ils ont du mal à interpréter les signaux contraires de Washington, en pleine période de tensions entre les alliés. Ce qui ressemble à un revirement de Trump par rapport à la décision du ministère de la Défense est le dernier d'une série étourdissante d'annonces qui ont éberlué les dirigeants de Pologne, le plus solidement allié de l'administration américaine en Europe, et suscité une vague de critiques de la part des législateurs qui affirment que la diminution des effectifs en Europe est préoccupante dans le cadre du dérèglement climatique.

Quand la température atteint les 50 °C, quand la mer monte inexorablement, que faire ? Quand la mer monte inexorablement, que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ? Des citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter dans les rues de Kigali et les villes du monde. La marche se décline de mille façons trovato un ragazzo all'anello





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