Bien qu'ils aient anticipé la situation depuis longtemps, les dirigeants du Stade Toulousain doivent maintenant se gratter la tête après qu'Thomas Ramos, un pilier international, s'approche du seuil de tolérance de 30 matchs cette saison. Il a disputé 19 matchs avec le club et huit avec la France, ce qui représente un total de 27 matchs. Or, il ne pourra pas prendre part à toutes les rencontres car sinon, il dépasserait la limite. Les dirigeants devront se passer de lui pendant une prochaine sortie, tandis que la saison se termine avec Toulouse contre Lyon samedi 30 mai et contre le Racing lors de la dernière journée du championnat, le 6 juin. Notre joueur expérimenté du Stade Toulousain, Paul Mallez, aura également une prolongation de contrat jusqu'en 2029 annoncée. L'international français Thibaud Flament a également prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2029, après quatre Jeux de la Coupe de France victoires ensemble.

Stade Toulousain : Thomas Ramos est proche de la limite... pourquoi Ugo Mola et son staff vont devoir faire un choix au sujet du joueur star ?

La saison va toucher à son terme en Top 14 et le Stade Toulousain va devoir scruter ses carnets de notes pour ne pas se mettre hors la loi. En effet, les nouvelles règles visant à protéger la santé des joueurs ont été durcies, et l’indispensable Thomas Ramos frôle la limite imposée. Ils vont devoir se gratter la tête, même si Ugo Mola et l'état-major toulousain ont dû anticiper la situation depuis de longues semaines.

Car le cas de Thomas Ramos n'est pas isolé. Stade Toulousain : le club s’assure la présence d'un de ses piliers internationaux jusqu'en 2029, la prolongation de contrat de Paul Mallez annoncée En effet, le 1er octobre dernier, World Rugby (l'institution mondiale du ballon ovale) a annoncé une série de mesures en faveur de la santé des joueurs. Et notamment, une règle qui interdit aux rugbymen de disputer plus de 30 matchs au cours d'une même saison.

Sont comptabilisées les rencontres en club et celles avec leur équipe nationale. Stade Toulousain : fin de saison pour Anthony Jelonch, qui va être opéré ! Un autre Rouge et Noir privé de phases finales en Top 14 à cause d'une blessure Thomas Ramos se rapproche du seuil de tolérance. L'arrière du Stade Toulousain a disputé cette année 19 matchs avec les'rouge et noir' (13 en Top 14 et 6 en Champions Cup) et huit matchs avec les Bleus.

Son total monte donc à 27 matchs. Or, si l'on compte tous les matchs qu'il resterait à jouer jusqu'à la fin de la saison (en comptant la finale de Top 14), il en resterait quatre. Thomas Ramos ne pourra pas prendre part à toutes les rencontres car sinon, il dépasserait la limite. Le staff devra donc se passer de lui pour l'une de ces prochaines sorties





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