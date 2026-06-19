Stade Toulousain - Racing : Mola tempère les espoirs de son équipe

Le manager du Stade Toulousain, Ugo Mola, a tempéré les espoirs de son équipe après leur qualification en finale du Top 14. Mola a déclaré que son équipe n'était peut-être pas à son meilleur niveau et qu'ils avaient encore une semaine de doute et d'incertitude avant la finale.

Le manager du Stade Toulousain , Ugo Mola , a tempéré les espoirs de son équipe après leur qualification en finale du Top 14 . Mola a déclaré que son équipe n'était peut-être pas à son meilleur niveau et qu'ils avaient encore une semaine de doute et d'incertitude avant la finale.

Les 'rouge et noir' ont dominé leur demi-finale contre le Racing 92 avec un score de 71-17. Le demi de mêlée Antoine Dupont a été un des joueurs clés de l'équipe, mais Mola a souligné que son équipe avait encore des pépins, notamment l'absence de certains joueurs, dont Alex, qui a une entorse de la cheville.

Mola a également rappelé que son équipe devait jouer avec de la fraîcheur et de l'enthousiasme, et qu'ils avaient encore une semaine pour se préparer pour la finale





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