Stade Toulousain - Racing : le Stade Toulousain domine de la tête et des épaules

Le Stade Toulousain a dominé de la tête et des épaules leur demi-finale face au Racing (71-17) au stade Vélodrome de Marseille. Les Toulousains ont repris des couleurs en dominant de manière impressionnante leur adversaire.

Le Stade Toulousain a dominé de la tête et des épaules leur demi-finale face au Racing (71-17) au stade Vélodrome de Marseille. Les Toulousains ont repris des couleurs en dominant de manière impressionnante leur adversaire.

Le champion de France a remporté sa quatrième demi-finale consécutive et rêve désormais du fameux quadruplé, trente ans après celui du Stade des années 1990. Le Stade Toulousain a battu le record du plus grand écart (+ 54) en demi-finale du Top 14. Les Toulousains ont monopolisé le ballon et cassé les rangs du Racing, avec notamment un jeu dans l'axe.

Les Racingmen ont explosé comme du pop-corn face à l'équipe de Toulouse qui a montré une grande classe et une démonstration impressionnante. Le demi de mêlée Antoine Dupont a été le maître de jeu et a étincelé en demi-finale du Top 14. Il a animé l'équipe, accéléré le jeu, marqué et passé. Sa démonstration lui a valu les clameurs de l'Orange Vélodrome debout lors de sa sortie du terrain.

Le Stade Toulousain a battu des records et a montré une grande confiance en lui-même. Les joueurs de Toulouse ont joué avec une grande liberté et ont marqué deux pénalités à la main près de la ligne. Le score final de 71-17 est un véritable cauchemar pour le Racing et les Toulousains ont gagné tous les duels. Les Racingmen ont explosé comme du pop-corn face à l'équipe de Toulouse qui a montré une grande classe et une démonstration impressionnante.

Le Stade Toulousain a remporté sa quatrième demi-finale consécutive et rêve désormais du fameux quadruplé, trente ans après celui du Stade des années 1990. Le Stade Toulousain attend maintenant son adversaire pour la finale qui aura lieu au Stade de France





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Stade Toulousain Racing Demi-Finale Top 14 Quadruplé

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