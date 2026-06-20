Stade Toulousain-Racing : la défaite du Racing en demi-finale du Top 14

Le Racing a été défaits par le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 ce vendredi 19 juin. Le manager francilien Patrice Collazo a analysé la situation, reconnaissant la supériorité du Stade Toulousain.

Après la défaite du Racing en demi-finale du Top 14 ce vendredi 19 juin, le manager francilien Patrice Collazo a analysé la situation, reconnaissant la supériorité du Stade Toulousain .

Le scénario est simple, il faut reconnaître la supériorité du Stade ce soir. Sur la maîtrise de l'événement, la manière d'aborder les choses, de poser l'empreinte sur le match, les Toulousains nous ont pris dès les premières minutes. Il n'y a pas à avoir de la déception quand on perd comme ça, contre plus fort. Comme je l'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, souvent dans la saison, quand on a perdu, on a toujours existé, on a toujours rivalisé.

Or, ce soir, on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'on n'a rien enclenché de positif. Et on sait que contre des machines comme ça, il faut vite enclencher quelque chose de positif, prouver qu'on est présent et qu'on va faire partie du match. Le manager du Stade Toulousain, Ugo Mola, a tempéré les espoirs des supporters en disant que





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Stade Toulousain Racing Top 14 Demi-Finale Défaite

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