Le Stade Toulousain a écrasé le Racing 92 (71-17) en demi-finale du Top 14, porté par un Antoine Dupont de gala après sa présence au Festival de Cannes. Le manager Ugo Mola a ironisé sur l'impact de Cannes et tempéré l'enthousiasme avant la finale, tout en donnant des nouvelles des blessés.

Lors de la demi-finale du Top 14 opposant le Stade Toulousain au Racing 92 ce vendredi 19 juin à Marseille, les Rouge et Noir se sont imposés avec une victoire écrasante de 71 à 17, démontrant une maîtrise totale et une efficacité offensive remarquable.

Le match a été marqué par la prestation éblouissante du demi de mêlée Antoine Dupont, de retour après une période d'entraînement et une présence médiatisée au Festival de Cannes, qui a exécuté des actions de grande classe, notamment un essai et une passe lumineuse pour le premier essai de son équipe. En conférence de presse, le manager toulousain Ugo Mola a ironisé sur la présence de Dupont à Cannes, déclarant : "Je pense qu'il en a encore un peu dans le fut.

Comme quoi, Cannes ne l'a pas trop, trop handicapé sur la demi-finale, mais j'espère que ça ne l'handicpera pas trop sur la finale". Ces propos faisaient écho à ses déclarations de la veille où il avait regretté que les médins se soient davantage intéressés aux deux jours de Cannes qu'au mois et demi de travail intense de Dupont en kinésithérapie et sur les terrains.

Mola a également tempéré les excès d'enthousiasme, rappelant que son équipe a connu des difficultés récentes et que la finale nécessiterait une nouvelle performance collective. Il a par ailleurs donné des nouvelles des blessés Santiago Chocobares et Alexandre Roumat, évoquant des "pépins" et des plumes laissées, sans préciser leur indisponibilité pour la finale.

Cette large victoire, la plus importante de l'histoire des phases finales du Top 14, qualifie Toulouse pour la finale au Stade de France où ils défendront leur titre. Les observateurs notent que l'équipe a retrouvé ses couleurs après des matchs moins flamboyants, avec des individualités comme le capitaine exemplaire Jack Willis et le talentueux Teddy Thomas. Mola a cependant mis en garde contre l'encensement excessif, soulignant que le succès dépendra avant tout de la performance collective.

Des questions subsistent sur l'absence de Thomas Ramos et l'impact de la blessure de Roumat sur la finale, mais la démonstration de Dupont et l'équipe a rassuré sur le niveau toulousain à l'approve du match décisif





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