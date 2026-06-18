Stade Toulousain - Racing : "Ce sont les médias qui ont dit ça..." - Patrice Collazo ne considère pas que Toulouse est moins fort ces dernières semaines

Patrice Collazo, manager du Racing 92, affronte Toulouse ce vendredi 19 juin en demi-finale du Top 14. Il se méfie de la petite musique qui voudrait que les rouge et noir soient moins en forme ces dernières semaines et considère que le Stade Toulousain sera favori au Vélodrome. Les joueurs du Stade racontent leurs souvenirs du Vélodrome avant la demi-finale de Top 14.

Stade Toulousain - Racing : "Ce sont les médias qui ont dit ça...

" Pourquoi Patrice Collazo ne considère pas que Toulouse est moins fort ces dernières semainesLe manager du Racing 92, qui affronte Toulouse ce vendredi 19 juin en demi-finale du Top 14, se méfie de la petite musique qui voudrait que les "rouge et noir" soient moins en forme ces dernières semaines et considère que le Stade Toulousain sera favori au Vélodrome.

Double vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain, où il a évolué entre 2002 et 2005, le manager du Racing 92 "connaît un peu la maison", assez pour ne pas prêter trop d'attention au refrain qui voudrait que les rouge et noir soient moins performants au moment d'aborder la demi-finale du Top 14, ce vendredi 19 juin au stade Vélodrome de Marseille. Stade Toulousain - Racing : "On a presque du mal à s’entendre, ça prend aux tripes, ça met les poils !

" Les joueurs du Stade racontent leurs souvenirs du Vélodrome avant la demi-finale de Top 14 "Ça, ce sont les médias qui ont dit ça. J'étais rassuré parce qu'ils ont refait surface un peu aujourd'hui dans les médias. Ça fait deux semaines qu'ils étaient dans les eaux profondes.

Et pour connaître un peu la maison, quand ils ferment les écoutilles et qu'ils descendent en eaux profondes, ça veut dire qu'ils se préparent", a analysé l'ancien première ligne en conférence de presse à la veille du match entre le premier de la phase régulière et le Racing, vainqueur de la Section paloise en barrage le week-end dernier (31-33). De leur côté, les hommes d'Ugo Mola n'ont plus joué depuis le 6 juin et une défaite sur la pelouse de la Paris La Défense Arena face au Racing (31-20), pour conclure une phase régulière de Top 14 dont les dernières semaines auront été marquées par des résultats en dents de scie.

Ce qui ne change rien selon Collazo : "Ce qui est sûr, est qu'ils sont au rendez-vous des finales chaque année. Ils ont un taux de réussite sur les finales de 100 %. Quand ils jouent une finale, ils ne la perdent jamais. Donc on ne va pas avoir la prétention de dire qu'ils sont moins bons qu'avant ou un peu en dedans.

" Stade Toulousain - Racing : "En 2003, je ne me considère pas comme vainqueur de la Coupe d’Europe", les années toulousaines de Patrice Collazo Plus qualifié pour le dernier carré du Top 14 depuis la saison 2022-2023, lors de laquelle il avait été balayé par Toulouse (41-14), le Racing ne "sera jamais favori" selon son manager. "On s'est qualifié en dernier, on est passés par les barrages, mais ce n'est pas un truc qui nous dérange.

Au contraire, je trouve que ça nous arrange plutôt", glisse le manager des Franciliens, qui restent sur quatre victoires de rang. Stade Toulousain - Racing : "Sur une connerie ou une glissade, je peux exploser de rire...

" Complices mais adversaires, Peato Mauvaka et Romain Taofifenua se retrouvent pour la première fois en phases finales Stade Toulousain-Racing : "Si on est fatigués pour une demie, il ne fallait pas monter dans l'avion ! ", prévient Patrice Collazo avant d'affronter les rouge et noir au Vélodrome Stade Toulousain - Racing : "Il a ce côté froid, il n’extériorise pas ses émotions... " Ancien manager de Brive, Pierre-Henry Broncan dresse le portrait du demi de mêlée Léo Carbonnea





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stade Toulousain Racing Patrice Collazo Top 14 Coupe D'europe Racing 92 Ugo Mola Brive Léo Carbonneau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Ramos incertain pour la demi-finale : que changerait son forfait pour le Stade Toulousain ?Thomas Ramos est annoncé incertain avant la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92. Un forfait priverait Toulouse de son homme fort, jamais absent en phase finale depuis 2017.

Read more »

Top 14: quand le Stade Toulousain n’était pas toujours donné favori…Vendredi soir (21h05), cette génération de joueurs du Stade Toulousain va disputer face au Racing 92 sa septième demi-finale de Top 14 consécutive. Sur cette période, seul Castres (2022) l’a empêché de rallier la finale et cinq titres de champion de France sont venus garnir le palmarès du club. Car...

Read more »

Le Stade Toulousain, manque de rythme en demi-finale ?Le Stade Toulousain, directement qualifié pour les demi-finales du Top 14, pourrait manquer de rythme lors de sa confrontation avec le Racing 92.

Read more »

Racing 92 en demi-finale de Top 14 : des Toulousains « en mode fossoyeurs » pour Patrice CollazoAvant d’affronter les triples champions de France en demi-finale, ce vendredi à Marseille (21 h 05), le manager du Racing 92 a insisté sur l’efficacité des Toulousains en phases finales

Read more »