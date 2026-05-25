Stade Toulousain : Pas de retrait de points cette saison malgré convocation devant la commission de discipline

Le Stade Toulousain a été convoqué ce mardi 26 mai devant la commission de discipline de la LNR pour des dépassements présumés du salary cap et/ou des manquements à l’obligation de transparence. Malgré cette convocation, aucune sanction sportive applicable sur cette saison 2025-2026. La réglementation du salary cap a évolué en juin 2025 et il faudra attendre l'exercice 2026-2027 pour qu’un club puisse être sanctionné par un retrait de points et/ou une interdiction de recrutement en la matière.

Stade Toulousain : pourquoi le club ne risque pas de retrait de points lors de son passage devant la commission de discipline de la LNR Convoqué ce mardi 26 mai devant la commission de discipline de la LNR pour des dépassements présumés du salary cap et/ou des manquements à l’obligation de transparence, le Stade Toulousain pourrait écoper de grosses sanctions.

Mais pas de retrait de points cette saison. Explications. Rendez-vous sous haute pression pour les rouge et noir. Le Stade Toulousain est convoqué ce mardi 26 mai devant la commission de discipline de la LNR pour des dépassements présumés de salary cap répétés et/ou des manquements à l’obligation de transparence et de coopération.

Infractions dont une partie ont toujours été contestées par le club. Pourtant, le Stade Toulousain pourrait bien écoper d'une lourde sanction financière, qui s'élèverait à plusieurs millions d'euros (près de 5 millions, selon différentes sources). Mais malgré cette convocation devant la commission de discipline, aucune sanction sportive applicable sur cette saison 2025-2026.

La réglementation du salary cap a évolué en juin 2025 et il faudra attendre l'exercice 2026-2027 pour qu’un club puisse être sanctionné par un retrait de points et/ou une interdiction de recrutement en la matière. Après un retrait de quatre points dont deux avec sursis, dans l'affaire Jaminet, le club toulousain ne se verra donc pas retirer d'autres points sur cette saison de Top 14.

Toulouse réagit après la sanction infligée dans l’affaire Jaminet Pour rappel, le club toulousain a déjà été convoqué et sanctionné par la commission de discipline et de régulation du rugby français (A2R), mi-décembre 2025 au siège de la LNR. Au final, le champion de France en titre s’était donc vu retirer deux points au classement du Top 14 (et deux autres avec sursis) et infliger une amende de 45 000 euros (dont 15 000 avec sursis) dans le cadre de l'affaire dite du transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan à Toulouse.

Plus tôt dans l'année, en mars, le Stade, engagé dans une procédure de médiation avec la LNR sur la même affaire, avait annoncé verser une contribution d'un montant de 1,3 million d'euros à l'instance. Stade Toulousain : Je souhaite donner ma version... Didier Lacroix sort du silence et répond aux accusations de contournement du salary cap Affaire Jaminet : L'objectif : jeter l'opprobre sur le Stade Toulousain et ses dirigeants !

Didier Lacroix monte au créneau et écrit à la LNR Stade Toulousain : fonctionnaires nommés par Emmanuel Macron, magistrats, juristes... qui sont les membres de la commission de discipline chargés de décider du sort du club rouge et noir Stade Toulousain : 4,8 millions d'amende réclamés par la LNR ! L'audition à très hauts risques du club rouge et noir devant la commission de discipline Stade Toulousain : Ange Capuozzo n'a pas joué à Ernest-Wallon depuis l'année dernière...

Blessé depuis plusieurs mois, l'ailier est-il proche d'un retour ? Stade Toulousain : Au club, personne ne rêvait d'une sanction aussi clémente... La sanction dans l'affaire Jaminet est-elle trop faible





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