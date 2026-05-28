Stade Toulousain : Ntamack appelle à se réveiller avant les phases finales

Le Stade Toulousain, leader du Top 14, affrontera le Lyon ce samedi 30 mai pour se qualifier directement pour les demi-finales à Marseille. Romain Ntamack, l'ouvreur international, se sent bien depuis sa reprise fin mars et appelle le club à retrouver son état d'esprit pour les phases finales. Le club a également inauguré une structure inédite à Saint-Orens et affrontera le Bristol en 8ème de finale de la Champions Cup.

Le Stade Toulousain , leader du Top 14 , affrontera le Lyon ce samedi 30 mai à 14h30 pour la 25ème journée du championnat. Cette rencontre pourrait permettre au club de se qualifier directement pour les demi-finales à Marseille.

Romain Ntamack, l'ouvreur international de 27 ans, qui a connu des blessures durant l'hiver, se sent bien depuis sa reprise fin mars et espère que le club retrouvera son état d'esprit pour les phases finales. Le joueur a également souligné l'importance de ne pas attendre les phases finales pour se réveiller et de travailler dur pour atteindre les objectifs du club.

Le Stade Toulousain a également inauguré une structure inédite à Saint-Orens, en présence de Ramos, Ntamack et d'autres stars du club. Thomas Ramos a également commenté la finale de la Champions Cup et a expliqué que cela faisait du bien d'enchaîner les matchs après les galères des dernières saisons. Romain Ntamack a également commenté sur le manque de régularité du club cette saison et a souligné l'importance de l'état d'esprit pour les phases finales.

Le club affrontera le Bristol en 8ème de finale de la Champions Cup et espère se qualifier pour les demi-finales à Marseille





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stade Toulousain Top 14 Romain Ntamack Lyon Phases Finales Champions Cup Bristol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rugby et emploi : un job dating original au stade Launet de MontechFrance Travail et la Ligue Occitanie de rugby organisent, le 10 juin à Montech, une nouvelle édition de 'Du stade vers l’emploi', un job dating sportif favorisant les échanges entre recruteurs et candidats.

Read more »

Stade Toulousain devant la commission de discipline de la LNR : enjeux du salary‑cap et des primes joueursLe club rouge et noir comparait devant la LNR pour des dépassements de plafond salarial et des primes non déclarées, avec la menace d'amendes multiples mais aucune sanction sportive possible.

Read more »

Le Stade Toulousain de Ramos et Dupont récolte des milliers d’euros aux enchères caritatives : les coulisses de la soirée de gala des championsLe Stade Toulousain a récolté des fonds pour ses actions sociales et environnementales lors de son gala annuel, mardi soir, au Couvent des Jacobins de Toulouse. Cette vente aux enchères caritative, menée en présence...

Read more »

Toulouse. Soirée géante au marché Victor Hugo : la nocturne fait son retour avec le Stade Toulousain, ce qui est prévuLa nocturne du marché Victor Hugo fait son retour dès le début du mois de juin 2026. Un évènement très apprécié des Toulousains, organisé avec le Stade Toulousain.

Read more »