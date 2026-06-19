Stade Toulousain : les inquiétudes après les blessures de Chocobares et Roumat avant la finale

Ugo Mola fait le point sur les blessures de Santiago Chocobares et Alexandre Roumat après la victoire en demi-finale du Top 14 contre le Racing 92.

Le Stade Toulousain a décroché son billet pour la finale du Top 14 en dominant largement le Racing 92 (28-10) ce vendredi 19 juin au stade Vélodrome de Marseille.

Mais la soirée presque parfaite a été ternie par les blessures de deux joueurs clés : Santiago Chocobares et Alexandre Roumat. Le manager toulousain Ugo Mola a donné des nouvelles rassurantes mais prudentes après la rencontre. Santiago Chocobares, sorti sur protocole commotion après un plaquage haut de Josua Tuisova en fin de première mi-temps, a rapidement rassuré les supporters.

Ugo Mola a expliqué en conférence de presse que le protocole était peut-être un peu strict pour une situation qui n'était pas un véritable K.-O. Le staff médical suivra le processus habituel, mais tout laisse penser que l'Argentin sera disponible pour la finale. De son côté, Alexandre Roumat souffre d'une entorse de la cheville gauche, une blessure plus préoccupante.

Mola a souligné l'importance du troisième ligne dans la conquête en touche et espère qu'il pourra tenir sa place la semaine prochaine. Un forfait de Roumat serait une très mauvaise nouvelle pour Toulouse, déjà privé de Léo Banos (dos), Mathis Castro-Ferreira (cheville) et Anthony Jelonch (épaule) en troisième ligne. La performance toulousaine a été impressionnante, avec un Antoine Dupont étincelant, auteur d'une passe lumineuse pour le premier essai et d'un essai personnel en seconde période.

Les rouges et noirs ont dominé dans tous les secteurs, rappelant leur statut de favoris. Ugo Mola a toutefois tempéré les éloges, prévenant qu'il ne fallait pas s'emballer car la réalité pourrait être différente en finale. Il a également rappelé que la demi-finale avait été très physique, ce qui explique les blessures. Le staff va maintenant travailler sur la récupération et la préparation pour le dernier match de la saison, où l'équipe visera un nouveau titre de champion de France.

L'incertitude plane donc sur la composition de l'équipe pour la finale. Les supporters retiennent leur souffle et espèrent que les deux blessés seront rétablis à temps. En attendant, le Stade Toulousain savoure sa qualification et se projette vers cet ultime rendez-vous, conscient que des absences pourraient compliquer la tâche face à un adversaire qui reste à déterminer





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