Face à de multiples blessures en troisième ligne et avec des cadres préservés pour la demi-finale, le Stade Toulousain a dû composer une équipe remaniée pour son dernier match de Top 14 contre le Racing 92. Le manager Ugo Mola assume le "bricolage" et rappelle la réalité de la gestion des effectifs sur une saison éprouvante, while the team, bien que défaite, a montré de la résilience.

Le Stade Toulousain , malgré une défaite 31-20 sur la pelouse du Racing 92 samedi soir, a une nouvelle fois fait preuve de sa polyvalence légendaire pour composer une équipe compétitive en l'absence de nombreux titulaires.

Le manager Ugo Mola a dû faire face à une véritable casse en troisième ligne avec les blessures de plusieurs joueurs clés, dont certains opérés dans la semaine, et a également laissé plusieurs cadres au repos en vue de la demi-finale à venir. Cette situation a conduit à des choix inédits, comme l'alignement du talonneur Thomas Lacombre au poste de numéro 6 ou de Joël Merkler, habituellement pilier droit, en deuxième ligne, un poste qu'il avait occupé dans sa jeunesse.

Questionné sur le caractère bancal de cette équipe, Ugo Mola a admis avec humour qu'il s'agissait effectivement en partie de "bricolage", tout en rappelant la réalité de la gestion des effectifs sur une saison longue et éprouvante, touchant tous les clubs. Sur le terrain, les Toulouseains n'ont pas démérité mais ont manqué de précision et de réalisme dans les moments clés, permettant au Racing 92 de valider sa qualification pour les phases finales.

Malgré cette défaite, le Stade Toulousain termine premier de la phase régulière du Top 14, un accomplissement que Mola a tenu à mettre en avant face aux critiques, soulignant que l'essentiel était d'être en position de force pour les matchs décisifs à venir





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