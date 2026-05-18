Stade Toulousain : 'Je ne me l'explique pas forcément...' - Une irrégularité qui fait tache chez les champions de France en titre

Le Stade Toulousain est sur courant alternatif depuis plusieurs semaines et, si leur qualification directe en demi-finale de Top 14 ne fait pas vraiment de doute, les joueurs ne l'ont pas encore officialisée après leur défaite à La Rochelle (38-10), dimanche 17 mai. Mais où est passée leur régularité ? Celle qui faisait dire à tout le monde que le championnat était déjà joué dès le mois de décembre, lorsque le Stade toulousain enchaînait les brillantes performances et les succès probants en Top 14. Pourtant, depuis la fin de l'hiver, l'euphorie est redescendue en même temps que le nombre de défaites en championnat a augmenté.

Stade Toulousain : 'Je ne me l'explique pas forcément...

' Pourquoi Toulouse n'arrive plus à gagner deux matchs de suite ? Une irrégularité qui fait tache chez les champions de France en titre. Le Stade Toulousain est sur courant alternatif depuis plusieurs semaines et, si leur qualification directe en demi-finale de Top 14 ne fait pas vraiment de doute, les joueurs ne l'ont pas encore officialisée après leur défaite à La Rochelle (38-10), dimanche 17 mai. Mais où est passée leur régularité ?

Celle qui faisait dire à tout le monde que le championnat était déjà joué dès le mois de décembre, lorsque le Stade toulousain enchaînait les brillantes performances et les succès probants en Top 14. Pourtant, depuis la fin de l'hiver, l'euphorie est redescendue en même temps que le nombre de défaites en championnat a augmenté.

Stade Toulousain : 'À nous de nous regarder dans la glace', 'on s'est fait secouer fort' L'analyse sans concession de Matthis Lebel après la lourde défaite à La Rochell





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