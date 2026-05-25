Stade Toulousain : Fonctionnaires nommés par Macron, magistrats, juristes... qui décident du sort du club 'rouge et noir' avant la commission de discipline

Le Stade Toulousain comparaîtra devant la commission de discipline du salary cap, composée de cinq membres qui n'ont aucun lien direct avec le rugby. Jean-Pierre Karaquillo, professeur des universités et agrégé de droit privé et de sciences criminelles, présidera la commission. Didier Lacroix, Titulaire d'une licence en droit et d'un DES de droit privé, et Ugo Mola, diplômée de Sciences Po Strasbourg et de l'École nationale d'administration de Strasbourg, complèteront l'instance. Le club risque d'être sanctionné pour avoir dépassé le salary cap.

Stade Toulousain : fonctionnaires nommés par Emmanuel Macron, magistrats, juristes... qui sont les membres de la commission de discipline chargés de décider du sort du club 'rouge et noir' Ce mardi 26 mai, le Stade Toulousain comparaîtra devant la commission de discipline du salary cap .

Une instance composée de cinq membres qui n'ont, sur le papier, aucun lien direct avec le rugby. Président de la commission de discipline chargé d'étudier le dossier du Stade Toulousain, Jean-Pierre Karaquillo (82 ans) est un professeur des universités, agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Il est aussi le créateur, en 1978, du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.

Une ville dans laquelle il s'est aussi investi, au début des années 2000, comme président du CSP, le club de basket qu'il a contribué à faire remonter en Pro A. Stade Toulousain : 4,8 millions d'euros d'amende réclamés par la LNR ! L'audition à très hauts risques du club 'rouge et noir' devant la commission de discipline Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) et de l'École nationale d'administration (ENA, 1987), ancien professeur associé à l'université de Versailles Saint-Quentin avant d'être nommé à Paris-I, Rémy Schwartz est actuellement conseiller d'État.

Il a été nommé en 2025 par Emmanuel Macron président de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'État. Stade Toulousain : que risque le club après sa convocation par la commission de discipline pour 'dépassement' du salary cap Un organe dont l'homme âgé de 66 ans a également présidé la septième sous-section du contentieux et où il a officié comme responsable de la documentation.

Il est également chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Stade Toulousain : 'Je souhaite donner ma version...

' Didier Lacroix sort du silence et répond aux accusations de contournement du salary cap Titulaire d'une licence en droit et d'un DES de droit privé validés à l'université de droit de Paris-II au début des années 1970 avant de faire l'École nationale de la magistrature (ENM), il a officié au début de sa carrière comme substitut du procureur de la République puis premier substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance d'Orléans. Stade Toulousain : la LNR a répondu aux demandes d'abrogations concernant le règlement du salary-cap, les demandes des 'rouge et noir' sont refusées À 77 ans, il est désormais président de chambre honoraire à la Cour de cassation depuis le mois de mai 2017.

UBB – Stade Toulousain : 'Les stratégies malsaines en coulisses, on laisse tomber'... Avant le choc, Ugo Mola évasif sur le dépassement du salary cap Diplômée de Sciences Po Strasbourg (1990-1994) puis passée par l'Institut régional d'administration de Metz (1996-1997) avant de commencer sa carrière au ministère de l'Intérieur, comme adjointe au chef de bureau (1997).

Conseillère référendaire à la Cour des comptes dont elle a été secrétaire générale adjointe, celle qui est âgée de 56 ans a également fait l'École nationale d'administration de Strasbourg (2011) et a été nommée par Emmanuel Macron, en février 2024, présidente de chambre régionale des comptes, affectée à la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire. Chef d'entreprise et expert-comptable, ancien président de la direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG), le gendarme financier de la Ligue nationale de basket (LNB), il a été élu en 2023, à une écrasante majorité (80 %) et pour un mandat de quatre ans, président de la LNB, instance régissant les championnats professionnels de basket français.

Stade Toulousain : le club convoqué devant la commission de discipline pour 'dépassement' du salary cap Affaire Dupont-Jelonch : 'Défendre les intérêts et libertés des joueurs...

' Le Stade Toulousain explique ses demandes de modification du Salary Cap Affaire Dupont-Jelonch : le Stade Toulousain demande à la LNR de modifier certaines règles du salary-cap, la Ligue refuse Soupçons de contournement de salary-cap : services aéroportuaires, partenaire du Stade Toulousain... On vous présente l'entreprise Alyzia, liée à Dupont et Jelonch Des contrats publicitaires d'Antoine Dupont et Anthony Jelonch soupçonnés de servir à un contournement du salary cap par le Stade Toulousai





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stade Toulousain Commission De Discipline Salary Cap Dépassement Audition Magistrats Juristes Jean-Pierre Karaquillo Didier Lacroix Ugo Mola Services Aéroportuaires Contrats Publicitaires Affaire Dupont-Jelonch Modification Du Salary Cap Contournement Du Salary Cap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Situation insolite à l’aéroport de Strasbourg' : une opération très spéciale déclenchée sur le tarmacUn essaim d’abeilles s’est installé cette semaine sur un équipement de l’aéroport de Strasbourg. Une intervention a été menée sans perturber le trafic aérien.

Read more »

EN IMAGES Coupe de France 2026 : Du Stade de France à Lens et Bollaert, la …Le Racing Club de Lens a décroché sa première Coupe de France en battant Nice, vendredi soir au Stade de France

Read more »

Elite 1 féminine : sept essais, 45 points au final, au printemps, le Stade Toulousain est déjà 'show bouillant'Le Stade toulousain s’impose largement face à Bobigny, 45 à 7, décroche un nouveau bonus offensif et confirme sa domination en championnat d’Élite 1 féminine.

Read more »

Stade Toulousain faces heavy fine for salary cap violationsThe Stade Toulousain, a prominent rugby club in France, is facing a hefty fine of 4.8 million euros for alleged salary cap violations and transparency breaches. The club, led by Didier Lacroix, will defend its case before the LNR's disciplinary commission on May 26.

Read more »