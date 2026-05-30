Stade Toulousain: Failles défensives et manque d'efficacité contre Lyon, mais qualification en demi-finale

Le Stade Toulousain a réussi à s'imposer contre Lyon (39-31) pour s'assurer une place aux demi-finales de la Top 14. Malgré six essais marqués, les Toulousains ont commis trop d'erreurs de défense et de main, ce qui a altéré leur performance. Ils devront se préparer pour le dernier carré en correctant ces faiblesses.

Le Stade Toulousain s’est qualifié pour les demi-finales à Marseille en battant Lyon (39-31). Malgré six essais marqués, trop de fautes de main et d’erreurs de défense ont ternit la prestation du triple champion de France en titre.

Il faudra se régler pour le dernier carré, les Toulousains le savent. A l'image du dernier essai du LOU, un contre de 80 mètres initié et conclu à la fois par Wainiqolo, les Toulousains se sont trop souvent fait transpercer et les quatre essais encaissés sont arrivés trop facilement. Il y a encore du boulot





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Stade Toulousain Lyon Top 14 Demi-Finales Failles Défensives Manque D'efficacité

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