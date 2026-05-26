Stade Toulousain devant la commission de discipline de la LNR : enjeux du salary‑cap et des primes joueurs

Le club rouge et noir comparait devant la LNR pour des dépassements de plafond salarial et des primes non déclarées, avec la menace d'amendes multiples mais aucune sanction sportive possible.

Le Stade Toulousain a comparu devant la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby ( LNR ) le mardi 26 mai, dans le cadre d'une procédure destinée à déterminer les sanctions éventuelles liées à des dépassements du plafond salarial et à des irrégularités dans le versement de primes aux joueurs.

L'audience, qui a débuté aux environs de 9 h 30 et s'est étendue sur plus de trois heures, a été marquée par la présence de membres de la commission nommés par le gouvernement, incluant des magistrats, des juristes et d'autres fonctionnaires. Le président du club, Didier Lacroix, a vigoureusement contesté l'interprétation du règlement qui impose aux clubs de déclarer les primes et les rémunérations versées par leurs partenaires, tout en soulignant l'absence de transparence dans la procédure de contrôle du salary‑cap.

Selon lui, les modalités actuelles pénalisent injustement les clubs qui recourent à des contrats d'image ou à des accords de partenariat où la contrepartie financière directe n'est pas clairement visible, comme le cas du contrat d'image lié à l'international français Anthony Jelonch et à la société de services aéroportuaires 3S‑Alyzia. Le premier des deux dossiers examinés portait sur la rémunération de l'arrière Anthony Jelonch.

Le joueur bénéficie d'un contrat d'image avec 3S‑Alyzia, sans contrepartie financière apparente, ce qui, selon le règlement de la LNR, doit être déclaré et intégré dans le calcul du plafond salarial. Lacroix a déclaré que Jelonch n'avait rien fait au profit du groupe 3S, mais a refusé de dévoiler la stratégie juridique du club.

Le second dossier concernait les primes versées aux joueurs, pour lesquelles le règlement autorise un plafond de 500 000 euros, à condition que les montants soient communiqués à la Ligue et comptabilisés dans les comptes arrêtés au 30 juin de la saison concernée. Le président a indiqué que le club avait toujours procédé à ces versements conformément aux pratiques antérieures, mais qu'une remise en question de la part de la LNR les avait poussés à justifier chaque paiement.

En dépit de l'ampleur des infractions présumées - le club aurait enfreint le salary‑cap lors de trois des quatre dernières saisons (2021/2022, 2022/2023 et 2024/2025) et manqué à son obligation de transparence de 2021 à 2025 - la commission de discipline ne peut infliger de sanction sportive, le règlement n'autorisant pas de retrait de points pour les faits incriminés. Cependant, les sanctions financières pourraient être très lourdes, avec des amendes qui pourraient atteindre plusieurs millions d'euros, rappelant le précédent de Montpellier qui avait réglé une amende de 3 millions d'euros en 2020.

Le Stade Toulousain a déjà subi une amende de 50 000 euros avec sursis en 2023 pour le transfert de Cheslin Kolbe, puis a accepté en 2025 de verser une contribution de 1,3 million d'euros à la Ligue pour l'arrivée de Melvyn Jaminet. La commission doit rendre sa décision dans les prochains jours, et le club attend avec anxiété le résultat, tout en continuant à préparer son effectif pour la suite du Top 14, avec le retour d'Antoine Dupont, la disponibilité d'Ange Capuozzo et un autre joueur en attente d'opération





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