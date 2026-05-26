Stade Toulousain comparaît devant la commission de discipline pour présumés manquements au salary-cap

Le Stade Toulousain comparaît une nouvelle fois devant la commission de discipline pour des présumés manquements au salary-cap. Le club pourrait être sanctionné de plusieurs millions d'euros pour des infractions présumées sur les saisons 2021 à 2025, notamment un contrat d'image et un dépassement du plafond du salary-cap.

Le Stade Toulousain comparaît une nouvelle fois devant la commission de discipline pour des présumés manquements au salary-cap. Après une première amende infligée en 2022 pour le transfert de l'arrière Melvyn Jaminet, le club pourrait être sanctionné de plusieurs millions d'euros.

Des infractions présumées sur les saisons 2021 à 2025, notamment un contrat d'image entre Anthony Jelonch et un sponsor du club, et un dépassement du plafond du salary-cap. Le club est également convoqué pour des primes post-titre non déclarées. Le Stade Toulousain s'est défendu, évoquant une décision prise après le titre par superstition. Les dossiers s'accumulent pour le club, déjà sous les projecteurs ces dernières années.

La commission de discipline devrait prendre plusieurs semaines pour rendre sa décision





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