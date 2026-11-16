Trois joueurs du Stade Rochelais placés en garde à vue après une rixe à La Rochelle. Le parquet confirme des violences ayant causé jusqu'à huit jours d'ITT pour deux victimes.

Trois membres de l'équipe du Stade Rochelais ont été placés en garde à vue dimanche 15 novembre à La Rochelle. Cette mesure suit une altercation nocturne survenue devant un établissement de nuit, qui a entraîné des blessures graves pour deux victimes.

Le Parquet a confirmé lundi que ces trois sportifs faisaient l'objet d'une enquête pour violences aggravées. Les faits ont provoqué jusqu'à huit jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) pour les personnes blessées, ce qui qualifie juridiquement la gravité de l'agression.

Also read Au Stade Rochelais Basket, « l’adversaire ce n’est pas qu’on s’en fout mais si on veut progresser il faut qu’on s’occupe de nous »

Détails de l'altercation nocturne

L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la sortie d'un club de La Rochelle. Une première altercation s'est déclarée à l'intérieur de l'établissement avant que la situation ne dégénère dehors. Les trois joueurs ont ensuite agressé violemment leurs victimes, entraînant les conséquences médicales rapportées par le parquet.

La procédure judiciaire a été ouverte rapidement par les autorités locales. Le procureur de la République, Arnaud Laraize, a précisé que les joueurs étaient toujours en garde à vue lundi soir. Cette prolongation de la garde à vue indique la complexité de l'enquête et la volonté de recueillir toutes les dépositions nécessaires.

Advertisement

Identité des joueurs mis en cause

Le profil des joueurs impliqués a été précisé par les sources judiciaires. Seul un des trois jeunes a déjà évolué en Top 14, le plus haut niveau du rugby français. Cela signifie que la notoriété médiatique de l'un des suspects est supérieure aux deux autres.

Les deux autres joueurs font partie du groupe espoirs du Stade Rochelais. Ils sont donc des athlètes en développement au sein de la structure club. Cette distinction est importante pour comprendre la composition de l'équipe en cause et son niveau d'expérience professionnelle respective.

Réactions et suites judiciaires

Le procureur Arnaud Laraize a confirmé les informations concernant cette garde à vue à l'Agence France-Presse. Ses déclarations officialisent le statut des trois hommes comme suspects dans cette affaire de violences. La justice examine désormais les circonstances exactes pour déterminer les charges retenues.

Les victimes ont subi des blessures nécessitant plusieurs jours d'arrêt de travail. L'incapacité temporaire de travail de huit jours est un seuil juridique clé pour qualifier les violences comme aggravées. Les suites judiciaires dépendront des résultats de l'enquête préliminaire en cours. L'avenir professionnel des joueurs du Stade Rochelais pourrait être impacté par ces événements.