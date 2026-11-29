Le Stade Rochelais devient l'équipe la plus pénalisée du Top 14 avec 119 fautes. Une crise de discipline qui inquiète le staff et les joueurs face aux ambitions européennes.

Le Stade Rochelais a confirmé son statut d'équipe la plus pénalisée du Top 14 lors de sa défaite contre l' USAP à La Rochelle. L'équipe des Maritimes a accumulé dix-huit pénalités lors de ce match, consolidant une tendance inquiétante qui remonte aux rencontres précédentes contre le Biarritz Olympique et le Racing 92. Cette indiscipline chronique représente désormais un obstacle majeur pour les ambitions du club.

Une statistique inquiétante dans le championnat

Avec un total de cent dix-neuf pénalités concédées, soit une moyenne de onze virgule neuf par match, le Stade Rochelais devance le Castres Olympique (cent dix-huit), le Racing 92 (cent treize), le Montpellier Hérault Rugby et l'Union Bordeaux Bèges. Cette performance contraste fortement avec des équipes comme Toulouse ou le Racing 92 qui affichent des totaux bien plus bas. Ronan O'Gara, directeur sportif, n'a pas manqué de souligner cette régularité négative lors de son analyse post-match.

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Les réactions vives des acteurs du match

L'ancien joueur professionnel argentin Benjamín Urdapilleta, disputant son dernier match avec Perpignan, a critiqué les décisions arbitrales, notamment le carton jaune infligé à Luke McGrath pour un en-avant volontaire. De leur côté, les joueurs du Stade Rochelais, comme Sean Dougall et Sam Tuifua, ont reconnu que leurs erreurs ont offert des avantages gratuits à l'USAP. Jules Favre a exprimé sa frustration face à cette incapacité à respecter les consignes disciplinaires données tout au long de la semaine.

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Des erreurs individuelles qui coûtent cher

La liste des fautes comprend sept sifflements sur les zones de rucks, cinq hors-jeu et deux ballons portés. Des joueurs expérimentés comme Pierre Bourgarit et Tolu Latu ont été régulièrement sanctionnés, soulignant un problème de fond. Sean Dougall a admis que ces erreurs individuelles sont corrigeables mais nécessitent une attention particulière lors des entraînements pour récupérer la confiance des arbitres.

L'enjeu européen et la concurrence

Cette crise de discipline intervient dans un contexte où la concurrence s'intensifie dans le Top 14. Montpellier, autre rival potentiel, a lui aussi commis dix-neuf fautes lors de sa défaite à Bordeaux. Pour le Stade Rochelais, résoudre ce problème de contrôle est impératif pour ne pas gâcher son potentiel et rester dans la course au titre et pour la qualification en Champions Cup. L'engagement collectif doit reprendre le dessus sur les impulsions individuelles.