Le Stade Rochelais Basket va clore sa saison régulière ce vendredi 15 mai. L'occasion de faire le point sur le dossier de la future salle, quelques semaines après l'arrivée aux affaires d'une nouvelle majorité à la Ville et à l'AggloEt même qu'on a appris que, parfois, sur le terrain, leur papa n'était 'pas content'. 'Pas que des jobs d'été' : à Bordeaux, un 'Sport dating' dédié à l'emploi et à l'orientation dans le secteur sportif

Vidéo. Stade Rochelais Basket : 3 questions à Gaby et Diego, les petits garçons de Jérôme Sanchez L'ailier fort de La Rochelle va jouer le dernier match de sa carrière en saison régulière lors de la venue du Scabb, vendredi 15 mai (20 heures), à Gaston-Neveur Jérôme Sanchez va disputer avec La Rochelle (Élite 2), vendredi 15 mai (20 heures) à Gaston-Neveur contre le Scabb, le dernier match La Rochelle : sur la nouvelle salle de basket , 'on va remettre à plat tout le travail qui a déjà été fait' Le Stade Rochelais Basket va clore sa saison régulière ce vendredi 15 mai.

L'occasion de faire le point sur le dossier de la future salle, quelques semaines après l'arrivée aux affaires d'une nouvelle majorité à la Ville et à l'AggloEt même qu'on a appris que, parfois, sur le terrain, leur papa n'était 'pas content'.

'Pas que des jobs d'été' : à Bordeaux, un 'Sport dating' dédié à l'emploi et à l'orientation dans le secteur sporti





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