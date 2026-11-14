Stade Montois : Victoire serrée 29-26 contre Orléans en Nationale

Le Stade Montois remporte un match crucial 29-26 face à Orléans. Clément Briscadieu salue l'implication de l'équipe avant les déplacements clés avant Noël.

Le Stade Montois a clôturé une année 2026 marquée par de multiples difficultés avec une victoire laborieuse face à Orléans sur le score de 29 à 26. Ce succès, obtenu vendredi soir au stade Boniface, revêt une importance capitale pour la suite de la saison dans le championnat de Nationale. Malgré une prestation jugée poussive par les observateurs, les joueurs ont réussi à imposer leur caractère pour arracher ce résultat précieux.

Débat stratégique sur la performance offensive

Clément Briscadieu, l'entraîneur principal des trois-quarts, a reconnu la complexité de la rencontre tout en soulignant les progrès méthodiques de son groupe. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une attitude où chaque action sera compliquée, car chaque adversaire viendra défendre avec détermination. Le coach a mis en avant l'implication défensive et les intentions offensives qui se sont matérialisées par une meilleure circulation du ballon, même si toutes les opportunités n'ont pas été concrétisées.

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La première moitié de la seconde période a illustré ces approximations techniques avec deux grosses occasions manquées qui auraient pu décoller le score. L'équipe a subi des retours de balles dangereux, notamment un essai encaissé sur un arrachage dans l'en-but et un essai transformé suite à un en-avant. Ces erreurs de concentration ont maintenu l'écart serré, démontrant que la victoire n'était pas acquise d'avance et que la marge d'erreur était inexistante.

Résilience défensive malgré les sanctions disciplinaires

La résilience du collectif a été mise à l'épreuve avec la prise de deux cartons qui ont réduit l'effectif à dix-neuf joueurs sur le terrain. Cette période critique a également vu l'équipe adverse profiter d'un contre de cent mètres pour marquer. Malgré ces désavantages tactiques, la ligne a réussi à tenir pendant dix minutes sans encaisser de nouveau point, une séquence défensive que l'encadrement technique juge fondatrice pour la suite.

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Les dirigeants ont admis que certains essais encaissés ont été trop faciles à accorder, révélant des lacunes de concentration récurrentes. Le défi pour la suite sera de transformer cette solidité défensive en capacité à tuer les matchs quand la domination est acquise. La gestion des moments de tension reste le point d'amélioration prioritaire pour éviter de laisser l'adversaire revenir dans le coup lors des phases clés.

Objectifs progressistes avant la fin d'année

Wesley Tapueluelu a inscrit son premier essai sous les couleurs jaune et noir, ajoutant une note positive personnelle à ce succès collectif. Ce résultat permet au club de grimper à la septième place du classement, restant à seulement trois points de la sixième position occupée par Périgueux. Cette proximité avec le haut de tableau renforce l'enjeu des rencontres à venir pour espérer atteindre les zones de playoff.

L'attention se tourne désormais vers une série de trois déplacements avant Noël, dont le prochain face à Carcassonne vendredi. L'objectif affiché est la progression collective continue sans aucun calcul tactique précoce. L'équipe doit maintenir cet état d'esprit constructif tout en corrigeant rapidement les approximations défensives et les inefficacités offensives pour valider cette dynamique par une victoire à l'extérieur.