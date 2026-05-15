Stade Montois: récapitulatif de la saison limitée

Au terme d'une saison éprouvante, l'US Dax a obtenu son maintien sur le plan sportif vendredi 8 mai. Cependant, les protégés du président Jean-Robert Cazeaux retourne encore plus bas, face à des victoires limitées et une demi-saison marquée par la déconnexion.

Même avant la rencontre face au SU Agen, ce vendredi 15 mai, le Stade Montois est déjà fixé sur son sort. Les jaune et noir devront passer par les barrages.

Comment le club landais, qui avait joué l’accession en Top 14 en 2022, a-t-il sombré lors de cet exercice ? Ce n’est pas ce vendredi 15 mai 2026, sous un ciel gris, que le Stade Montois a fragilisé sa position dans ce championnat de France de Pro D2, qu’il devra assurer, au cours d’un barrage, dimanche 31 mai prochain, à partir de 14 heures, contre Nice ou Narbonne.

Mais c’est bien au cours de la saison, transformée en montagnes russes entre le bon, le moins bon et le mauvais. Et parfois même le très mauvais





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stade Montois Pro D2 Accession En Top 14 Dernière Journée Biarritz Olympique US Dax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stade Montois : Raphaël Darquier prolonge deux saisons de plusLe jeune troisième ligne, pur produit de la formation montoise, s’est engagé pour deux saisons supplémentaires

Read more »

Pro D2 : le SU Agen avec Javier Eissmann et William Demotte en seconde ligne... Découvrez les compos pour alleCe vendredi 15 mai, à 21 heures, les Agenais se déplacent chez les Montois.

Read more »

Stade Montois : une équipe quasiment inchangée pour recevoir AgenUne seule modification a été apportée au XV de départ aligné à Colomiers et attendu pour la dernière de la saison à Boniface ce vendredi (21 heures)

Read more »

Le Stade Montois joue sa survie en Pro D2 face au SU AgenEntre espoirs de maintien direct et préparation psychologique pour les barrages, le Stade Montois affronte Agen dans un match crucial pour son avenir.

Read more »