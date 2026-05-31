Stade Montois: Ex-joueurs et entraîneurs craignent la pression négative

Anciens joueurs et entraîneurs du Stade, Rémi Talès et Julien Tastet estiment que les Montois « doivent se sortir de la pression négative ». Les Montois achètent leur saison cauchemardesque sur une « finale » pour le maintien à Nice, dimanche 31 mai.

Anciens joueurs et entraîneurs du Stade, Rémi Talès et Julien Tastet estiment que les Montois « doivent se sortir de la pression négative ». Les Montois achètent leur saison cauchemardesque sur une « finale » pour le maintien à Nice , dimanche 31 mai.

Sous le regard fébrile des anciennes gloires du club jaune et noir... malgré son statut de favoriulien Tastet le garde encore en travers de la gorge, ce premier « access match » de l’histoire du Stade Montois. Une semaine après la désillusion en finale contre Bayonne (20-49), le club jaune et noir disait adieu à ses espoirs de Top 14 contre Perpignan (16-41), devenant ainsi le premier finaliste de Pro D2 à ne pas monter après une domination écrasante en saison régulière.

Quatre ans plus tard, personne n’a oublié cette « symphonie inachevée » d’un collectif aussi surprenant et qu’irrésistible. Mais ce rêve d’élite s’est transformé en « finale de la peur » à l’issue d’une descente aux enfers linéaire. À Nice, ce dimanche, les Montois vont jouer leur avenir à quitte ou double. Le Stade Montois en barrage de relégation.

Romain Mareuil : « On a demandé aux joueurs de faire la meilleure performance de l’année





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