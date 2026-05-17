Le Stade Montois et Nice se rencontreront en Pro D2 pour le maintien. Le Stade Montois termine à la quinzième place, tandis que Nice termine à la deuxième place. Les supporteurs du Stade Montois Rugby sont rassurés par la victoire face à Agen. Les Niçois, en revanche, ont échoué en finale contre Narbonne.

Le Stade Montois et Nice s’étaient affrontés l’an dernier, dans le championnat de Pro D2 . En terres azuréennes, les jaune et noir s’étaient inclinés. Le dimanche 31 mai, le Stade Montois défiera la formation de Nissa Rugby pour assurer son avenir en Pro D2 .

Une mission loin d’être évidente au regard des chiffres de cette saison Bien que vaillant vainqueur du Sporting Union Agenais lors de l’ultime rencontre à Boniface, le Stade Montois termine à la quinzième place de Pro D2, pour cet exercice 2025-2026. Comme cela se dessinait depuis quelques semaines, les jaune et noir n’ont pas pu éviter cette place incommodante de barragiste.

« C’est positif pour le barrage qui nous attend » : les supporteurs du Stade Montois Rugby rassurés par la dernière victoire face à Agen Pour la dernière rencontre de la saison au stade André-et-Guy-Boniface, les jaune et noir affrontaient le SU Agen. Face à leur public, les Montois l’ont emporté largement (50 à 28).

Plus de 7 000 spectateurs étaient présents Pour assurer leur maintien, les Landais devront en passer par un lointain (et pas si évident que ça) déplacement en terre azuréenne pour y défier Nissa Rugby. Une vieille connaissance qu’il a déjà affrontée l’an dernier en Pro D2. Lors de ce double affrontement, chaque formation était restée maître sur ses terres. Ce match se déroulera le dimanche 31 mai, à 14 heures, au stade Marcel-Volot.

En effet, deuxième de son championnat de Nationale (et vainqueur de Chambéry en demi-finale), les Niçois ont échoué en finale face à la surprenante équipe de Narbonne (qui s’était déjà payée le scalp d’Albi au tour précédent). Menant 20 à 3 aux « citrons », les Niçois du président Jean-Baptiste Aldigé ont complètement craqué dans le second acte et ont encaissé un essai assassin à trois minutes de la fin, faisant le bonheur du peuple narbonnais (23-20).

Ayant affiché leurs ambitions de monter à l’étage supérieur, l’ancien international gallois Owens Williams et ses coéquipiers veulent achever le travail le 31 mai. Au cours de cette saison, Nice a donc terminé à la deuxième place de son championnat avec 102 points en décrochant 19 victoires et sept défaites. Il faut ajouter à cela 13 bonus offensifs et quatre bonus défensifs.

Dans leur antre, les Azuréens se sont montrés presque intouchables en glanant 12 succès pour un seul revers infligé par Albi (21-24). Ils caracolent en tête de ce championnat pour les matchs à domicile devançant même Albi ! Côté attaque, Nissa Rugby est performant avec 731 points inscrits contre 451 encaissés. Lors de ces phases finales, avant de se faire surprendre, Nice avait battu Chambéry (25-19) pour arracher sa place en finale.

Les Montois croiseront une vieille connaissance lors de ce match couperet. Ils trouveront sur leur route leur ancien coéquipier, le deuxième ligne Thibaud Rey. Capitaine de cette formation niçoise, il a porté pendant six ans (2015-2021) la tunique jaune et noire et a participé à plus de 115 rencontres Un déplacement qui s’avère très lointain pour les supporteurs montois.

Cependant, il n’y a pas à douter, au vu de l’enjeu, que certains effectueront les huit heures de route pour aller pousser derrière les jaune et noir





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