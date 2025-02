Stade Marivalois : Défaite Face au Troisième, Mais une Promesse de Rebond

Claude Delbos, ancien dirigeant et entraîneur du Stade Marivalois, observe avec attention les performances de son club. Après une courte défaite face au troisième de poule, il reste optimiste et met en avant la bravoure et le talent des joueurs. Bien que la descente en championnat régional soit une possibilité, Delbos rappelle que le club a toujours su rebondir et remonter rapidement. Il insiste sur l'importance de l'éthique sportive et de la formation de jeunes joueurs, valeurs qui définissent l'identité du Stade Marivalois.

Après avoir dirigé et entraîné le Stade Marivalois , Claude Delbos demeure un fervent supporter du club et un observateur éclairé de ses résultats. Il était présent dans les tribunes du Bugue ce dimanche pour assister à la courte défaite des « Rouges et Jaunes ». « Ce match est vraiment une grande satisfaction. N'oublions pas que les Marivalois se déplaçaient chez le troisième de poule, bien plus expérimenté et avec une force de frappe supérieure.

Nos Lotois ont été très courageux et ont mis la pression sur les locaux pendant une bonne partie de l'après-midi. Ils marquent un essai magnifique en bout de ligne, après plusieurs temps de jeu, certainement le plus beau de la saison. Bien sûr, une victoire nous aurait encore plus réjouis et peut-être relancé au classement, mais l'essentiel est d'avoir retrouvé une équipe et d'avoir disputé un match. Alors oui, cette performance ne fait que raviver les regrets quant au début de saison catastrophique qui nous a plombés : nous sommes l'équipe à battre et il est interdit de perdre contre nous, les petits derniers… Pour l'avenir, je m'abstiens de dire que la descente est actée : il peut y avoir des forfaits ou des sanctions administratives contre d'autres clubs. Attendons la fin de saison pour l'affirmer. Si descente en championnat régional il y avait, je dis attention !… Le Stade Marivalois a connu plusieurs fois ce genre de situation : il a toujours rebondi et a su remonter très vite en Fédérale 3. Mais ce n'est plus la même époque et une marche arrière est toujours difficile à négocier mentalement. Il faudra s'accrocher et garder nos joueurs pour relever ce défi. La politique du Stade Marivalois est de s'appuyer sur ses propres forces et la jeunesse qu'il forme : elle nous limite quant aux performances mais elle ne changera pas, c'est sûr. C'est pour le club une question d'éthique sportive





