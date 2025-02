Stade Brestois vs PSG : L'exploit possible en Ligue des Champions ?

Le Stade Brestois 29 continue sa belle aventure en Ligue des Champions face à un PSG redoutable. Peut-on espérer un exploit pour les hommes d'Éric Roy ?

Le Stade brestois 29 continue de nous surprendre en Ligue des champions. Son parcours s'étend jusqu'aux seizièmes de finale. Les hommes d' Éric Roy se retrouvent face à l'équipe redoutable du Paris Saint-Germain . La première des deux confrontations aura lieu mardi 11 février à 18 h 45 au stade de Roudourou, à Guingamp.

Peut-on espérer un exploit, sachant que les Ti-Zefs ont subi une défaite de 5 buts à 2 à domicile le 1er février dernier face aux coéquipiers d'Ousmane Dembélé ? \Nous avons d'abord posé la question à nos lecteurs sur les réseaux sociaux. Alain Jézéquel est optimiste ! « 2-0 pour nos Ti-Zefs. Ils vont aligner une grosse équipe qui n'aura rien à voir avec celle du 1er février. L'affront subi à Le Blé leur est certainement resté en travers de la gorge avec un arbitrage très complaisant. Donc, ils vont être remontés comme des coucous et on va voir onze chacals sur la pelouse de Roudourou et bip bip Dembélé ira planter des choux !!! » Magali Merour imagine « un affrontement très intéressant ». « D'un côté, Brest pourrait jouer avec beaucoup de motivation, surtout à domicile, tandis que le PSG, avec son effectif étoilé, sera déterminé à passer ce tour. Un pronostic prudent pourrait être une victoire du PSG, mais avec un score serré, peut-être 2-1 en faveur des Parisiens. Cependant, si Brest parvient à bien défendre et à exploiter les contres, ils pourraient surprendre. » À lire aussi Comment les yaourts Malo tirent profit de la folle épopée européenne du Stade Brestois Serge Hennecart émet un souhait, davantage qu'un pronostic : « 0-0, ça permettrait de rassurer la défense et de jouer libéré le retour. » \Le PSG favori selon une IA Dans l'ensemble, les supporters brestois sont plutôt optimistes. Parce qu'ils manquent d'objectivité ? Demandons alors à une intelligence artificielle… Selon Chat GPT, « le PSG est largement favori pour cette rencontre. Les cotes (des sites de paris sportifs, N.D.L.R.) suggèrent une probabilité de victoire du PSG d'environ 65 %, tandis que celle du Stade brestois 29 est estimée à 15 %, avec 20 % de chance pour un match nul. Historiquement, le PSG a dominé les confrontations avec le Stade brestois 29, remportant neuf des dix derniers matchs entre les deux équipes. Compte tenu de ces éléments, le PSG est considéré comme le favori pour le match du 11 février 2025. » Quel sera le score ? « Les pronostics penchent en faveur d'une victoire du PSG, avec un score probable de 2-0 ou 3-0. » « 1-1 ce serait bien », selon un pronostiqueur Benoît Tréanton, expert en paris sportifs – il était coteur chez un bookmaker français – ne jouera pas sur ce match. Supporter brestois, il ne parie pas « avec son cœur ». « Il faut garder une chance pour la deuxième rencontre. Ce sera compliqué de passer, mais Brest peut leur poser des problèmes. Si on fait un nul à l’aller, tout sera possible au retour. 1-1 ce serait bien. » Benoît Tréanton, ici devant le restaurant Kous qu’il a ouvert avec un associé à Brest, est un supporter brestois spécialisé dans les paris sportifs. ©Julien Saliou Pour performer, il suggère une composition d’équipe : Bizot, Lala – Chardonnet – Coulibaly – Haïdara ou Zogbé, Lees-Melou – Magnetti – Camara, Ajorque – Sima – Del Castillo. « Sans erreur d’arbitrage, j’y crois, même si les statistiques ne nous donnent pas favoris. » Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





