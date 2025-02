Stade Brestois 29 - Paris Saint-Germain (3-0) : Dembélé mène les Parisiens vers la victoire

Le Stade Brestois 29 s'est incliné face au Paris Saint-Germain lors du match aller du barrage d'accession aux 8e de finale de la Ligue des Champions. Dembélé a été l'auteur d'un triplé, permettant aux Parisiens de prendre une confortable avance avant le match retour.

Mardi 11 février 2025, le Stade Brestois 29 a affronté le Paris Saint-Germain (PSG) dans le match aller du barrage d'accession aux 8e de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour les hommes d'Éric Roy, ils se sont inclinés 3 à 0 sur la pelouse du Stade de Roudourou à Guingamp. Les Ti-Zefs ont montré de belles choses et ont joué avec courage, mais l'efficacité du PSG s'est avérée redoutable.

Dès le début du match, le Stade Brestois 29 a surpris ses adversaires en jouant de manière proactive. Les Parisiens, malgré une possession de balle de près de 80%, n'ont pas été très dangereux pendant le premier quart d'heure. Ajorque a même eu une opportunité de marquer suite à un mauvais dégagement de Donnarumma. Au bout de la 20e minute, une faute de Lees-Melou dans la surface a permis aux Parisiens de prendre l'avantage sur penalty. Vitinha a transformé le penalty sans trembler. Le PSG a ensuite accéléré le jeu, laissant le Stade Brestois 29 sans souffle. Cependant, les Brestois ont montré de la résistance et ont réussi à se relancer après la 30e minute. Sima a obtenu un corner qui lui a permis de frapper le montant parisien. Quelques minutes plus tard, Hakimi a failli marquer contre son camp, provoquant une nouvelle frayeur dans la défense parisienne. Les supporters du Stade Brestois 29 ont soutenu leur équipe tout au long du match, créant une ambiance électrique au sein du stade. En première mi-temps, Dembélé a profité d'une belle opportunité pour doubler la mise juste avant la pause, laissant le score à 0-2. Après le repos, le Stade Brestois 29 a tenté de revenir, mais ils ont failli être punis par Doué, dont un troisième but a été refusé pour hors-jeu. Le PSG a dominé le jeu de manière convaincante et aurait pu tuer le match à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire de Dembélé et Barcola. Cependant, c'est finalement Dembélé qui a marqué le troisième but pour le PSG à la 66e minute. Cette défaite met sans doute fin aux espoirs brestois avant le match retour prévu mercredi 19 février au Parc des Princes.





Ligue Des Champions Paris Saint-Germain Stade Brestois 29 Dembélé Barrage Match Aller

