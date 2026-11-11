SS United States : le paquebot plus long que le Titanic coulé au large de la Floride

Le paquebot SS United States, plus long que le Titanic, est coulé le 11 novembre 2026 en Floride pour devenir un récif artificiel.

Le paquebot SS United States, long de plus de 300 mètres et plus long que le Titanic, doit couler ce mercredi 11 novembre 2026 au large de la Floride. Le navire sombrera à une quarantaine de kilomètres de Destin, sur la côte nord-ouest de l'État américain, pour devenir ce que son projet présente comme le plus grand récif artificiel au monde.

Ce prestigieux paquebot américain a accompli plus de 800 voyages transatlantiques dans les années 1950 et 1960. Sa coque doit progressivement se remplir d'eau jusqu'à ce qu'il disparaisse sous la surface, une opération qui doit aussi créer une destination touristique pour les amateurs de plongée.

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Un naufrage organisé sans explosifs

Le SS United States ne sera pas coulé à l'aide d'explosifs. Des vannes qui servaient à l'origine à alimenter son système de refroidissement ont été ouvertes afin de faire entrer l'eau dans la coque.

Pour accélérer le processus, plus de 400 hublots ont été retirés et de grands trous ont été ouverts sur ses ponts. Les hautes cheminées du paquebot ont également été démontées, ce qui laisse un navire allégé de ses éléments les plus visibles.

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Une fois au fond, le paquebot hors d'usage doit reposer à 55 mètres de profondeur. Son pont supérieur culminera à 18 mètres sous la surface de l'eau, une profondeur qui doit permettre aux plongeurs d'explorer la structure.

Un projet de 13,5 millions de dollars pour attirer les plongeurs

Ce projet, chiffré à 13,5 millions de dollars, vise à attirer plongeurs et amateurs de pêche autour de ce nouveau récif artificiel. La Floride espère ainsi faire du naufrage un point d'attraction durable pour le tourisme maritime de la région.

Nick Tomecek, porte-parole du comté d'Okaloosa, a expliqué au Washington Post que le Golfe du Mexique compte déjà des centaines de récifs artificiels. Il a aussi rappelé que le plus grand récif artificiel du monde était jusqu'ici un ancien porte-avions coulé il y a vingt ans au large de Pensacola, toujours en Floride.

Un passé de célébrités à bord du paquebot

Du temps de sa splendeur, le SS United States a transporté nombre de célébrités, selon des archives. Parmi elles figurent le président américain JFK, Marilyn Monroe, Salvador Dali et Walt Disney.

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Le futur président américain Bill Clinton a également voyagé à bord du paquebot alors qu'il était encore jeune homme, pour aller étudier à l'université d'Oxford. La première traversée transatlantique du navire remonte à 1952, et sa dernière date de 1969.

Avant son recyclage sous-marin, le SS United States a passé plus d'un quart de siècle amarré à un quai de Philadelphie. Son transformation en récif artificiel marque ainsi la fin d'une longue période d'inactivité pour ce navire emblématique.