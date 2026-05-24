Spurs on the move : Wembanyama, Gilgeous-Alexander and a comeback against OKC, the championship favorite

The Spurs, with a more offensive Wembanyama and a faster-paced game, have the tools to level the score against OKC, the tournament favorite. They have patched up their injuries ahead of the critical match 4 and are ready for a crucial push for a spot in the NBA Finals. The pressure is on San Antonio to stop Shai Gilgeous-Alexander, a potent scorer.

Avec un Wembanyama plus offensif et un jeu plus rapide, les Spurs ont les armes pour tenter de revenir sur OKC battu deux fois d'affilée par le Thunder, San Antonio est sous pression avant le match 4 à domicile dans la nuit de dimanche à lundi (2 heures).

Mais Victor Wembanyama et les siens ont plusieurs atouts pour tenter d'égaliser face à OKC et l'intable Shai Gilgeous-Alexander. Une vingtaine de kilomètres à l'écart de San Antonio, les Spurs ont pansé ce samedi leurs blessures du match 3 (108-123) dans leur salle d'entraînement ultra-moderne.

Entre soins et shoots, sous l'oeil de Gregg Popovich, l'ancien entraîneur devenu président des opérations basket en 2025, le jeune groupe de Mitch Johnson cherche des solutions pour redresser la tête dans la nuit de dimanche à lundi, toujours au Texas (2 heures en France).





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