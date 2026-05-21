Spotify a annoncé qu'ils pourraient mettre de côté des places de concert pour les super fans avant la mise en vente officielle des billets. Les abonnés ayant donné un aperçu de leur prawidł en termes d'écoute et de préférences musicales seraient éligibles à cette offre. Spotify travaille également sur le développement de leur plateforme de billetterie en collaboration avec des partenaires pour faciliter l'accès aux concerts.

Spotify va mettre de côté des places de concert pour les super fans avant la mise en vente officielle des billets, Après notification, l'abonné aura environ 24 heures pour acheter jusqu'à deux billets pour un concert, via une plateforme de billetterie partenaire.

Les abonnés seront choisis en fonction de plusieurs indicateurs, le nombre d'écoutes d'un artiste donné, l'éventail de titres différents streamés dans son répertoire, mais aussi les sauvegardes dans la bibliothèque audio, a expliqué Rene Volker, responsable de l'événementiel, lors de la journée investisseurs du groupe suédois. Spotify peut ainsi identifier un public qualifié en écartant les intermédiaires qui raflent souvent, grâce à des logiciels, une part importante des billets pour les concerts les plus prisés, a insisté Rene Volker.

Guerre à Gaza : Massive Attack refuse d'être streamé en Israël et veut quitter Spotify. Selon Rene Volker, Spotify a déjà généré, par ce biais, plus de 1,5 milliard de dollars de ventes de billets en orientant ses utilisateurs vers ces sites partenaires





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