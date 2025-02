Spotify Music Pro: Daha İyi Ses Kalitesi ve AI Destekli Remixler!

Spotify, yeni bir abonelik planı olan Spotify Music Pro'yu duyurmayı planlıyor. Daha yüksek ses kalitesi ve yapay zekâ destekli yeniden düzenleme araçları sunan bu plan, mevcut Premium aboneliğine göre biraz daha pahalı olacak.

Spotify , müzik dinlemek için ücretsiz bir hizmet sunsa da, birçok ilgi çekici özellikten mahrum kalırsınız. Spotify Premium , reklamları kaldırma, müzikleri çevrimdışı dinlemek veya şarkılarınızı istediğiniz sırayla çalma gibi birçok avantaj sağlar. Ücretsiz sürümü kullanmaya devam etmek oldukça sinir bozucu olabilir. Spotify , abonelik modelini yeniden şekillendirmek için yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

Bloomberg muhabiri Mark Gurman'a göre, Spotify, Spotify Music Pro adında yeni bir abonelik planı sunmayı planlıyor. Bu yeni plan, Spotify Premium abonelik ücretinden birkaç euro daha yüksek olacak. Fiyat, Qobuz (14,99 € / ay) ve Tidal (10,99 € / ay) aboneliklerine kıyasla biraz daha yüksek olacak. Peki, bu olası aboneliğin fiyatının haklı çıkarmak için ne gibi özellikler sunacağı? Spotify Music Pro, öncelikle daha yüksek ses kalitesi sunacaktır. Bu daha pahalı abonelik planı, yapay zekâ destekli bazı özellikleri içeren yeniden düzenleme araçlarına da erişim sağlayacak. En sevdiğiniz sanatçıların sahnede performanslarını izlemeyi seven müzikseverler, Music Pro'ya abone olup biletlerini daha ucuza satın alabilecek olup olmadıklarını hesaplamak için hesap makinelerini çıkaracaklardır. Spotify, bu özelliğe odaklanarak formülünün başarısını hedefliyor. Mark Gurman'ın kaynaklarına göre, Spotify yöneticileri, ciddi müzik tutkunlarının bu avantajlar için daha fazla ödemeye istekli olduğunu düşünüyor. Spotify Music Pro'nun özellikleri kademeli olarak sunulması planlanıyor.Spotify Music Pro'ya abone olup olmadığınızı düşünüyorsanız, tarif edilen avantajlara sahip olsaydı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın





