Sports d'eau menacés par la pollution et le changement climatique

La pollution et le changement climatique compliquent l'entraînement et la tenue des compétitions en milieu naturel. Certains champions olympiques pratiquent désormais leur sport à l'intérieur pour éviter les risques liés à la pollution et aux températures élevées.

Vue depuis les tribunes des Championnats de France indoor d'aviron. (A. Danjon/L'Équipe) La pollution et le changement climatique compliquent l'entraînement et la tenue des compétitions en milieu naturel.

Au point que certains champions olympiques pratiquent désormais leur sport... à l'intérieur. Ce mercredi 27 mai, une légère brise s'empare du bras de la Seine où le Rowing-Club, un club d'aviron bientôt bicentenaire basé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), dispose de son hangar à bateaux. 29 degrés, un temps idéal pour aller ramer en soirée, au plus près de l'eau ? Que nenni !

Canicule oblige (un événement sans précédent pour un mois de mai, selon les climatologues), la mairie, afin d'éviter tout risque pour la santé, a ordonné la fermeture temporaire des activités sportives en extérieur. Été comme hiver, les enjeux sont les mêmes : le bouleversement climatique à l'oeuvre peut-il menacer les sports d'eau





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