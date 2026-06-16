Sporting for Change by Ficorec : une journée d'inclusion par le sport au complexe Vallier

Le 20 juin, le complexe Vallier accueille la 8e édition de Sporting for Change by Ficorec, événement gratuit mêlant compétitions sportives accessibles, animations familiales et tables rondes sur l'inclusion. Organisé par l'AJC Marseille Sport & Culture avec le soutien de Crowe Ficorec, ce rendez-vous promeut la mixité entre personnes valides et en situation de handicap.

Le complexe sportif Vallier se prépare à vivre une journée exceptionnelle le 20 juin prochain, grâce à l'organisation de la huitième édition de Sporting for Change by Ficorec.

Cet événement, entièrement gratuit, est orchestré par l'association AJC Marseille Sport & Culture avec pour ambition de mêler compétitions sportives, animations familiales et actions de sensibilisation au handicap. Depuis sa création, la manifestation a pour philosophy de créer des espaces où personnes valides et personnes en situation de handicap partagent des activités sportives sans distinction aucune. Comme le souligne Stéphane Grassi, président de l'association, l'objectif est de montrer que l'inclusion par le sport est simple et naturelle.

Dès les premières heures de la journée, les terrains extérieurs du complexe Vallier s'animeront avec plusieurs compétitions. L'une des attractions majeures sera le Handi-Mondial à pétanque, organisé en étroite collaboration avec le célèbre Mondial La Marseillaise. Parallèle, le tournoi de Touch Rugby devrait rassembler de nombreux participants.

Cette discipline a été选择née pour son accessibilité : le rugby touch se pratique sans plaquage, éliminant tout contact physique, ce qui permet aux personnes en situation de handicap, aux femmes et aux hommes de jouer ensemble. Un Open d'échecs en parties rapides, des initiations au judo ainsi que plusieurs autres animations sportives viendront rythmer la matinée.

La course Wonder Woman, un relais féminin de 500 mètres qui ne désigne pas de vainqueur mais où chaque équipe porte la couleur d'une cause symbolisée par un ruban, fera également son retour. L'après-midi sera davantage tournée vers les plus jeunes avec la mise en place d'olympiades, de courses en sac, de jeux d'adresse et de structures gonflables.

Ces moments sont particulièrement significatifs pour l'association, car ils illustrent concrètement la mixité : les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap, participent ensemble, créant une dynamique d'inclusion spontanée. Au-delà de l'aspect purement sportif, Sporting for Change se veut aussi un lieu de réflexion et de sensibilisation. Des tables rondes animées par l'association Maison Cinclus aborderont des sujets crucial tels que l'inclusion et l'insertion des jeunes en situation de handicap.

Le Village Sport-Santé, quant à lui, présentera des initiatives locales axées sur le bien-être et la cohésion sociale. L'AJC Marseille Sport & Culture, fondée en 2012 par Stéphane Grassi suite à son expérience personnelle auprès de son père atteint d'une maladie rare, s'est imposée comme un acteur incontournable de l'inclusion par le sport à Marseille. Forte d'environ 1 300 adhérents, l'association a fait de Sporting for Change son événement phare.

La manifestation a grandi au fil des années grâce au soutien des collectivités territoriales et de partenaires privés, tout en conservant son principe fondateur : la gratuité intégrale. Tout est gratuit, insiste Stéphane Grassi, pour démontrer que l'inclusion du handicap est à la portée de tous. Le cabinet Crowe Ficorec, partenaire historique depuis les débuts de l'événement, renouvelle chaque année son engagement financier et humain.

Margot Berge-Hours, associée et experte-comptable du cabinet, explique que ce partenariat est né d'une rencontre entre Stéphane Grassi et Jean-Claude Capuono, associé fondateur du groupe, dont l'histoire personnelle a été particulièrement touchante. L'entreprise a également des salariés ayant des enfants en situation de handicap, ce qui rend son engagement encore plus significatif. Pour Crowe Ficorec, soutenir une telle cause a du sens et s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et territoriale.

L'entreprise ne se limite pas à cet événement et soutient régulièrement d'autres associations marseillaises œuvrant dans divers domaines : aide alimentaire, santé via le fonds Phoceo de l'APHM, protection de l'enfance, ou encore accompagnement des femmes isolées victimes de violences. Ainsi, Sporting for Change by Ficorec se présente comme bien plus qu'une simple journée sportive : c'est une célébration de la diversité, un vecteur de sensibilisation et un modèle d'inclusion qui continue de grandir chaque année à Marseille





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