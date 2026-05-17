Sportes News - Stephen Brun

Avant Lille / Auxerre, Erwan rappelle que la dernière journée peut renverser toutes les certitudes et que la pression est plus sur le LOSC ! Après la semaine de chaos au Real, Stephen explique pourquoi la notion d’institution dans le foot est devenue du «pipeau»... Croyez-vous au sursaut d’orgueil de l’OM ? Stephen pense que s’il y avait de l’orgueil, l’OM n’en serait pas là.

C’est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités.

" Arthur Fils abandonne à deux semaines de Roland-Garros. Stephen estime que cela est forcément inquiétant, car cela perturbe sa préparation. Éric pense, lui, qu’il s’agit d’un arrêt par précaution Après la semaine de chaos au Real, Stephen explique pourquoi la notion d’institution dans le foot est devenue du «pipeau» Eric explique pourquoi il estime que Greg Lorenzi est un choix risqué pour l’OM.

Pour Stephen, la performance de Lyon cette saison est peut-être encore plus impressionnante que celle de Lens ! Zarco capable de refaire l’exploit au MotoGP du Mans ? Steph n’y croit pas et mise plutôt sur Quartararo… Nico Paolorsi évoque la Zarcomania au Mans ! [Nicolas Paolorsi](https://cdn.discordapp.com/attachments/714008510117599756/837137326261079562/paolorsi.jpg) Croyez-vous au sursaut d’orgueil de l’OM ?

Stephen pense que s’il y avait de l’orgueil, l’OM n’en serait pas là… Eric ne comprend pas la punition contre Aubameyang et dénonce le ridicule à tous les étages du club. [j’ai retiré un lien nurture](https://www.nurture.radio/flash-decade-20190510.html)..





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