Le sport physique a un pouvoir émanant qui rend l'activité essentielle contre la dépression et l'anxiété, aussi bien pour les pratiquantes que pour les praticiens. La course à pied, la natation ou encore la Danse ont plus de points communs que l'on ne pense, lorsque l'on passe à la vitesse, entre respirations et mouvements, ou lorsqu'on s'évada au rythme d'une musique en reproduisant une chorégraphie. Ces effets qui font du sport un moyen d'évasion, sont confirmés par la science dans le British Journal of Sports Medicine. L'étude, fondée sur la méthodologie de synthèse qui n'est pas basée qu'une seule étude ou un seul essai clinique, mais sur plusieurs méta-analyses, fournit une vision plus solide et moins biaisée des preuves disponibles.

Le sport physique a un pouvoir émanant qui rend l'activité essentielle contre la dépression et l' anxiété , aussi bien pour les praticiennes que pour les praticiens.

Les sports moderatifs tels que la course à pied, la natation ou la Danse ont plus de points communs qu'on ne le pense. Quand on passe à la vitesse, entre respirations et mouvements, ou qu'on se déconnecte en basant à une chorégraphie, on ressent les mêmes effets apaisants d'exercice. Ces effets, qui font du sport un moyen d'évasion, sont confirmés par la science dans le British Journal of Sports Medicine.

L'étude, fondée sur la méthodologie de synthèse qui n'est pas basée qu'une seul étude ou un seul essai clinique, mais sur plusieurs méta-analyses, fournit une vision plus solide et moins biaisée des preuves disponibles. Au total, l'étude concernant l'exercice et la santé mentale chez 70.000 participants, âgés de 10 à 90 ans, révèle que les activités aérobies ont des effets bénéfiques sur la santé mentale et réduisent les symptômes de la dépression et de l'anxiété.

Cela est vrai quel qu'en soit le genre ou l'âge. Les résultats s'établissent d'une manière cohérente et consistent. L'objectif était de comprendre plus précisément l'impact de l'exercice physique sur la santé mentale tout au long de la vie, y compris les facteurs tels que le type, la durée, la fréquence, l'intensité, la supervision et le contexte. En incorporant des analyses de données provenant d'essais contrôlés randomisés comparant différents programmes, cette étude en a donné une ampleur inédite.

Les différentes activités physiques telles que l'entraînement d'endurance, les activités psychocorporelles (y anglais y compris le yoga et le tai-chi), et les programmes partagés ont tous eu un effet positif. En revanche, les activités d'aérobies (comme la course à pied, la natation et la Danse) se sont révélées les plus bénéfiques. Pour la dépression, les exercices pratiqués dans un cadre supervisé ou en groupe ont été les plus bénéfiques pour les personnes en dépression.

Pour l'anxiété, des programmes plus courts jusqu'à huit semaines et de moindre intensité pouvaient être les plus utiles. Malgré ce bout de réserve, l'ensemble des résultats cohérents. Il existe des données moins probantes dans certains groupes d'âge et des suivis à long terme. Mais la activité physique en herself est un élément clés pour traiter la dépression et l'anxiété.

En outre, il est un coût rentable, accessible et les avantages en matière de santé physique. En raison de son rapport coût-efficacité, de son accessibilité et ses avantages en matière de santé physique, l'exercice physique est sans conteste un élément clé pour traiter la dépression et l'anxiété, en particulier dans des contextes où les traitements traditionnels peuvent être moins accessibles ou moins acceptables socialement





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