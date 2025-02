Sport-Boules : La Cousine Inconnue de la Pétanque

Découvrez le sport-boules, une discipline fascinante originaire de Lyon. Joué en solo ou en équipe, il s'apparente à la pétanque mais se distingue par sa longue distance de jeu et la liberté de mouvement des joueurs.

Une discipline considérée comme la cousine de la pétanque , le sport-boules (ou boule lyonnaise) reste méconnu du grand public.

Alors que la fin de la 2e étape des phases finales de la ligue M1, la plus prestigieuse du sport-boules, est diffusée sur BFM Lyon ce samedi 15 février à 18 heures, une question s'impose : comment se pratique-t-il ? Jouées en solo ou en équipe de deux, trois ou quatre, les parties s'articulent autour de l'objectif d'atteindre 13 points, ou de se classer au meilleur rang en nombre de points à l'issue du temps imparti. Le temps alloué varie selon la formation de l'équipe : 1h30 pour le simple, 2 heures pour le double et la triple, 2h30 pour la quadrette, précise la fédération française de sport-boules. Pour marquer des points, la mécanique est similaire à celle de la pétanque : rapprocher le maximum de boules du cochonnet, une petite sphère en bois lancée au début de chaque partie. Toutefois, Bruno Chouvelon, président de la ligue nationale de sport-boules, souligne sur BFM Lyon que le sport se pratique sur une plus longue distance que la pétanque : « Nous jouons en mouvement sur un jeu qui fait 27,5 mètres de long, contre six à dix mètres pour la pétanque », explique-t-il. Une autre différence notable réside dans la liberté de mouvement des joueurs : contrairement aux tireurs et pointeurs de la pétanque, leurs pieds se déplacent librement jusqu'à une limite sur le sol. Enfin, les boules utilisées sont plus grosses que celles de la pétanque provençale





