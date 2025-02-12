Sporseverler İçin İnanılmaz Haber: beIN Sports Kanalları Ücretsiz!

SFR, Bouygues Telecom hariç olmak üzere internet paketleri abone olan kullanıcılara beIN Sports'ın üç temel kanalını bir hafta boyunca ücretsiz sunuyor. Bu teklif, yaklaşan yoğun spor programı nedeniyle spor tutkunları için harika bir fırsat sunuyor.

Spor tif tutkunları için harika bir haber! Bu operatörlere internet paketleri abone olan kişiler, bir hafta boyunca beIN Spor ts'ın üç kanalını ücretsiz olarak izleyebilecekler. Bu dönem sonrasında abonelikler için özel bir teklif sunulacak. Ancak Bouygues Telecom bu teklifi sunmayacak.

Özellikle yakındaki hafta Ligi 1'deki Marseille/Saint-Étienne karşılaşması, NBA All-Star Week-End, WTA 1000 turnuvaları veya Bundesliga'daki Bayern Munich/Bayer Leverkusen mücadelesi gibi bol dolu spor müsabakalarıyla dolu olması sebebiyle, spor tutkunları için harika bir hediye. Teklif, beIN Sports 1, 2 ve 3 kanallarını, sadece SFR için beIN Sports MAX 4 ila 10 kanallarını da kapsıyor. İlgili kanallar şunlardır: **beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports MAX 4, beIN Sports MAX 5, beIN Sports MAX 6, beIN Sports MAX 7, beIN Sports MAX 8, beIN Sports MAX 9, beIN Sports MAX 10**. Bu içerikleri görüntülemek için Disqus tarafından gerçekleştirilen kullanımı kabul etmeniz gerekmektedir. Verilerinizin aşağıdaki amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz: * Medya sosyal platformlarıyla içerikleri görüntüleyebilmeniz ve paylaşabilmeniz.* Humanoid ve ortaklarının ürünlerinin geliştirme ve iyileştirilmesi.* Profiliniz ve aktivitenize göre özelleştirilmiş reklamlar gösterilmesi.* Kişiselleştirilmiş bir reklam profili oluşturulması.* Bu sitenin reklamlarının ve içeriklerinin performansının ölçülmesi.* Bu sitenin izleyici kitlesinin ölçülmesi.« Hepsi kabul » düğmesine tıklayarak, Humanoid ve ortakları tarafından yerleştirilen tüm çerezler ve diğer izleyiciler için yukarıda belirtilen amaçlara onay vermiş olursunuz. İsteğe bağlı olarak, her zaman izni geri alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin.





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bein Sports Ücretsiz Teklif Spor SFR Bouygues Telecom Futbol NBA Bundesliga WTA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Amazon'da İnanılmaz Fiyatlı Termal Tronçonneuse ve Budama Aleti!Amazon, bir termal tronçonneuse ve budama aleti için inanılmaz bir fiyata sahip. Bu fırsatı yakalamanız gerekiyor çünkü stoklar azalırken hızla. Sadece 124.80 euro'ya satılıyor ve %18'lik indirimle 28 euro tasarruf edebilirsiniz. Bu hafif ve ergonomik aleti, uzun süreli kullanım için ideal bir çözüm haline getiren özellikleriyle keşfedin.

Lire la suite »

Amazon, The North Face Ceketini İnanılmaz Bir Fiyata Satıyor!Amazon, The North Face markasının popüler bir ceketini inanılmaz bir indirimle sunuyor. Bu şık ve dayanıklı ceket, hem bütçenizi zorlamadan hem de stilinizi tamamlayarak size eşlik edecek. Sınırlı stoklar olduğu için fırsatı kaçırmayın!

Lire la suite »

Wout van Aert 2025 İçin Yeni Bir BaşlangıçWout van Aert, 2024 sezonunda geçirdiği şiddetli düşmelerden sonra 2025 sezonunu yeni bir başlangıç olarak görüyor. Ünlü bisikletçi, geçirdiği yaralanmaların izlerini taşımaya devam ediyor. İnternet üzerinde paylaştığı videoda, geçirdiği düşmelerden kaynaklanan genlerdeki büyük kırmızı yara izinlerini gösterdi. van Aert, 2025 sezonunda Tour de France ve Giro'da birçok etap zaferi elde etmek istiyor.

Lire la suite »

Amazon, Moulinex Easy Soup LM841110 Isıtıcı Blender'ı İçin Özel Teklif Sunuyor!Amazon, Moulinex Easy Soup LM841110 ısıtıcı blender'ı için özel bir teklif sunuyor. 1000 W gücü, 1,2 L kapasitesi ve 5 otomatik programıyla, kış aylarında yemeklerinizi hazırlamak için ideal bir eşya haline geliyor.

Lire la suite »

Microsoft, Teams ve Outlook'u Birleştiriyor: Kullanıcılar İçin Tek Bir İletişim DeneyimiMicrosoft, Teams ve Outlook uygulamalarında birleşik bir iletişim deneyimi sunmak için çalışıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların iki uygulama arasında sık sık arayış yapmasını ortadan kaldırarak tek bir, entegre iletişim platformu sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar artık iki ayrı uygulamada farklı iletişim listelerine bakmak zorunda kalmayacak, bunun yerine, Teams ve Outlook'ta görünen birleşik bir iletişim listesiyle karşı karşıya kalacaklar.

Lire la suite »

Samsung ve Google Çocuklar İçin Akıllı Saat ProgramıSamsung ve Google, Galaxy Watch 7 4G'yi çocukların akıllı saat olarak kullanmalarını sağlayacak yeni bir program duyurdular. Program, ebeveyn kontrolü, çocuklara özel uygulamalar ve acil durum iletişimi gibi özellikler sunuyor.

Lire la suite »