Spliiit condamné par le tribunal judiciaire de Paris : les conséquences et les services à maintenir

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la plateforme française de co-abonnement Spliiit dans un litige avec Apple, Disney et Netflix. Les juges ont retenu plusieurs griefs, notamment la complicité de violation des conditions générales d'utilisation, la concurrence déloyale et la contrefaçon de marques. Le cœur du reproche tient à la manière dont Spliiit permettait à des titulaires d'abonnements multi-utilisateurs de partager leur accès avec d'autres internautes, en dehors du cadre prévu par les plateformes concernées. La décision impose à Spliiit de verser une provision importante et de transmettre des données détaillées sur les abonnements partagés depuis 2019. Le dirigeant de Spliiit a déjà annoncé son intention de faire appel. Les conséquences concrètes de cette décision, les services qui resteront disponibles et la manière dont Spliiit entend se conformer aux règles des plateformes restent à déterminer.

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la plateforme française de co-abonnement Spliiit dans un litige avec Apple, Disney et Netflix. Les juges ont retenu plusieurs griefs, notamment la complicité de violation des conditions générales d'utilisation , la concurrence déloyale et la contrefaçon de marques.

Le cœur du reproche tient à la manière dont Spliiit permettait à des titulaires d'abonnements multi-utilisateurs de partager leur accès avec d'autres internautes, en dehors du cadre prévu par les plateformes concernées. La décision impose à Spliiit de verser une provision importante et de transmettre des données détaillées sur les abonnements partagés depuis 2019. Le dirigeant de Spliiit a déjà annoncé son intention de faire appel.

Les conséquences concrètes de cette décision, les services qui resteront disponibles et la manière dont Spliiit entend se conformer aux règles des plateformes restent à déterminer





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