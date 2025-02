Specialized Turbo Vado S : Le Speedbike Qui Gardez Votre Sécurité

Specialized lance le Turbo Vado S, un speedbike révolutionnaire équipé d'un radar intégré Garmin pour avertir les cyclistes des voitures approchant, améliorant ainsi leur sécurité sur la route.

Sécurité à vélo est une préoccupation majeure pour les fabricants et Specialized dévoile le Turbo Vado S , un speedbike doté de technologies de pointe pour protéger les cyclistes. Ce vélo s'équipe d'un radar intégré Garmin qui détecte les voitures approchant jusqu'à 140 mètres, alertant le cycliste par un signal haptique, sonore ou visuel.

Outre cette fonction essentielle, le Turbo Vado S intègre un phare Supernova de 1 000 lumens qui augmente son intensité lumineuse lorsque l'une des voitures approche. Il peut également servir de feu stop et de klaxon grâce à la détection de décélération du vélo. Pour une connectivité optimale, une application mobile permet de bloquer le moteur et d'activer une alarme en cas de mouvement non autorisé. Ce speedbike performant atteint 45 km/h grâce au moteur Specialized 2.2 de 90 Nm de couple et à une batterie amovible de 710 Wh offrant une autonomie maximale de 100 km. Une boîte de vitesses automatique gère les démultiplications pour une cadence de pédalage confortable. Le Turbo Vado S se distingue également par sa transmission par courroie Gates Carbon Drive plus silencieuse et nécessitant moins d'entretien. Pour un confort optimal, il est équipé d'une fourche avant suspendue RockShox Recon Silver RL avec 80 mm de débattement, d'une tige de selle suspendue et de pneus larges. Enfin, les porte-bagages peuvent supporter jusqu'à 27 kg





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

