SpaceX s'apprête à la plus grande introduction en bourse de l'histoire avec un objectif de 75 milliards de dollars

SpaceX, déjà valorisée à 1,765 milliard de dollars, se prépare à entrer en bourse le 12 juin avec une levée de fonds record. Malgré des pertes récentes et des critiques, l'appétit des investisseurs, institutionnels et particuliers, est immense, avec une demande potentielle dépassant l'offre. Cette introduction pourrait propulser Elon Musk au-delà des mille milliards de dollars, tout en soulevant des questions sur la valorisation et la concentration de richesse.

SpaceX se prépare à réaliser la plus importante introduction en bourse de l'histoire, avec un objectif de lever 75 milliards de dollars. L'entreprise, déjà valorisée à 1,765 milliard de dollars, pourrait même atteindre 86 milliards si la demande dépasse l'offre initiale.

Cette opération, prévue le vendredi 12 juin, devrait surpasser le record précédent détenu par Saudi Aramco en 2019. Selon des sources, Elon Musk serait arrivé à New York dès mardi pour participer à l'événement organisé au Nasdaq à Times Square. Les investisseurs institutionnels semblent extrêmement enthousiastes, la demande représentant jusqu'à quatre fois le nombre d'actions disponibles. En parallèle, le groupe réserve une part significative des actions aux investisseurs individuels, avec une demande potentielle pouvant atteindre 100 milliards de dollars.

Pourtant, la société a enregistré des pertes importantes en 2025, environ cinq milliards de dollars, en raison d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Les analystes soulignent que la valorisation repose davantage sur des projections futures, comme la colonisation lunaire ou martienne, que sur les revenus actuels de Falcon ou Starlink. Certains experts, comme Jay Ritter, émettent des réserves quant à la justification d'une telle valorisation, tandis que d'autres, comme Wedbush Securities, voient dans cette introduction un tournant pour le secteur technologique.

Si l'introduction est réussie, la fortune d'Elon Musk pourrait dépasser le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars, bien que les estimations divergent entre le Washington Post et Forbes. La sénatrice Elizabeth Warren a demandé à la SEC de suspendre l'opération pour vérifier la protection des investisseurs, critiquant la concentration de richesse.

Parallèlement, des opposants ont manifesté devant le Nasdaq, dénonçant l'utilisation de l'IA Grok sur le réseau X pour générer des contenus inappropriés, et dénonçant une campagne contre Elon Musk et les droits numériques. Malgré ces critiques, l'enthousiasme des investisseurs semble inébranlable, promettant un triomphe annoncé pour le milliardaire





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