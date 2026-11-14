SpaceX récupère l'étage supérieur de Starship, une première historique

SpaceX réussit à rattraper l'étage supérieur de Starship après 22 heures d'orbite. Une avancée majeure pour la réutilisabilité de la fusée de Musk.

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a accompli une prouesse technique majeure le samedi 14 novembre en récupérant avec succès l'étage supérieur de sa mégafusée Starship. Cet engin spatial, mesurant plus de 50 mètres de hauteur, a rejoint la base de lancement texane où il avait décollé, après une trajectoire complexe. Cette intervention a été réalisée par de gigantesques bras métalliques conçus spécifiquement pour cette manœuvre.

Une première historique en orbite

Cette opération marque un tournant décisif car elle n'avait jamais été tentée auparavant avec un étage supérieur ayant voyagé en orbite terrestre. L'entreprise américaine a attendu plus de vingt-deux heures avant de récupérer le vaisseau. Ce délai long s'explique par la nature de la trajectoire suivie pour revenir sur Terre de manière précise.

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Après avoir effectué environ 14 tours de la planète, l'étage supérieur a atteint la zone de récupération au Texas. La réussite de cette manœuvre spectaculaire et risquée a provoqué une forte adhésion parmi les employés de SpaceX présents sur le site. Cette performance représente une avancée considérable dans le développement du véhicule spatial le plus puissant jamais construit.

Séparation et récupération des étages

Le lancement initial a connu des complications dès les premières minutes de vol. L'étage inférieur, baptisé Super Heavy, a rencontré un problème technique majeur. SpaceX a donc pris la décision stratégique de laisser retomber ce premier étage plutôt que de tenter une récupération. Le propulseur est retombé dans les eaux bordant la base spatiale quelques instants après le décollage, entraînant une explosion contrôlée.

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Pendant ce temps, le vaisseau Starship, qui constitue le second étage, a poursuivi sa mission initiale. Il a déployé avec succès 26 grands satellites Starlink une fois en orbite. Cette séparation a permis à l'étage supérieur de continuer son vol autour de la Terre pendant plus de vingt-deux heures avant de revenir vers la base de lancement.

Complexité technique et trajectoire

La récupération de l'étage supérieur est beaucoup plus complexe que celle du premier étage déjà maîtrisée par la firme. Le vaisseau retombait à une altitude bien plus élevée et à une vitesse beaucoup plus rapide. Kathleen Curlee, analyste spatiale à l'université Georgetown, avait souligné que des millions d'éléments devaient fonctionner parfaitement pour assurer le succès de l'opération.

L'avion spatial a traversé des portions du ciel du Mexique et du Texas pour regagner son point de départ. Lars Blackmore, responsable en chef de Starship, a reconnu que la trajectoire survolait inévitablement des zones habitées. Cependant, une trajectoire a été choisie pour survoler presque exclusivement des zones désertiques. Les équipes ont également contourné les villes pour minimiser les risques pour les habitants.

Enjeux économiques et futurs développements

Elon Musk, l'homme le plus riche au monde et fondateur de SpaceX, cherche à atteindre la réutilisabilité totale de ses fusées. Cette ambition permettrait de réaliser des économies substantielles et d'accélérer considérablement la cadence de lancement. La firme a déjà révolutionné le marché avec ses fusées Falcon partiellement réutilisables. Starship vise à rendre ce modèle complètement réutilisable.

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Cette réussite devrait accélérer le développement de la mégafusée pour le programme lunaire Artémis de la NASA. Les équipes techniques doivent maintenant vérifier si le vaisseau a été endommagé par les conditions extrêmes de la rentrée atmosphérique. L'objectif est de pouvoir faire voler le véhicule rapidement sans nécessiter de grands travaux de réparation. Cette avancée rapproche le secteur spatial de la réalisation d'un rêve de longue date.