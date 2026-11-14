SpaceX réalise une première historique avec la récupération orbitale de Starship

SpaceX récupère l'étage supérieur de Starship après une orbite terrestre, marquant un pas vers la réutilisabilité totale et le programme Artemis.

Après une traversée atmosphérique complexe, SpaceX a réussi à capturer l'étage supérieur de son engénierie Starship au-dessus de la base spatiale Starbase située à Boca Chica, au Texas. Cet événement historique s'est déroulé le 14 novembre 2026, marquant une avancée majeure pour le géant spatial fondé par Elon Musk. La manœuvre, qui consistait à rattraper la fusée en mouvement après plus de 22 heures de vol, constitue une première mondiale dans l'industrie aérospatiale. Cette réussite démontre la capacité de l'entreprise à maîtriser des récupérations orbitales précédemment considérées comme impossibles.

Une première mondiale de récupération orbitale

Cette opération spectaculaire a permis de capturer l'étage supérieur de Starship à l'aide de gigantesques bras métalliques installés sur la tour de lancement. L'engin, mesurant plus de 50 mètres de hauteur, a effectué environ 14 tours complets de la Terre avant de revenir vers son point de départ. Contrairement aux tentatives précédentes limitées à l'étage inférieur, cette manœuvre impliquait des vitesses et des trajectoires infiniment plus complexes. La précision requise pour aligner les bras mécaniques avec la fusée retombante était extrême, nécessitant une synchronisation parfaite entre les systèmes de guidage et les structures au sol.

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La récupération réussie a été saluée par les employés de SpaceX réunis sur place pour observer la scène. Elle représente une étape cruciale vers l'objectif ultime de l'entreprise : obtenir une fusée entièrement réutilisable. Si Falcon a révolutionné le marché avec une réutilisabilité partielle, Starship vise à éliminer les coûts liés à la construction de nouveaux étages supérieurs. Cette avancée technologique permettrait de réduire drastiquement les prix du lancement et d'augmenter la fréquence des missions spatiales.

Défis techniques et trajectoires risquées

La complexité de cette mission résidait dans la dynamique de la rentrée atmosphérique et la navigation sur de vastes étendues. L'étage supérieur a dû traverser les espaces aériens du Mexique et du Texas pour revenir au site de lancement texan. Lars Blackmore, responsable en chef de Starship, a confirmé que la trajectoire avait été choisie pour survoler presque exclusivement des zones désertiques. Cette décision visait à minimiser les risques pour les populations locales et à réduire le nombre d'habitants potentiellement exposés.

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Pendant une période critique de 21 minutes, les opérateurs au sol n'avaient aucune marge de manœuvre pour intervenir en cas de défaillance. Kathleen Curlee, analyste spatiale à l'université Georgetown, avait souligné avant le vol que des millions d'éléments devaient fonctionner simultanément pour garantir le succès. En cas de problème de dernière minute, les équipes disposaient de la possibilité de rediriger l'engin vers le golfe du Mexique ou l'océan Pacifique. Cette sécurité supplémentaire n'a pas été nécessaire, la manœuvre s'étant déroulée selon les prévisions.

Impact sur le programme Artemis et le marché spatial

Cette réussite technique conforte la position de SpaceX dans le contrat de la Nasa pour le programme Artemis, destiné à ramener des humains sur la Lune. Le vaisseau Starship est conçu pour réaliser des voyages vers la Lune et Mars, rendant sa réutilisabilité indispensable pour la viabilité économique de ces missions. La Nasa a déjà accusé plusieurs retards dans son calendrier spatial, et la fiabilisation rapide de Starship est donc une priorité stratégique. La récupération réussie prouve que la fusée peut être ramenée en état de vol sans nécessiter des réparations majeures.

Avant cette phase de capture, l'étage supérieur avait déployé avec succès 26 satellites Starlink en orbite, démontrant sa fonctionnalité opérationnelle. L'étage inférieur, quant à lui, a explosé après sa chute dans les eaux bordant la base spatiale, une décision prise en raison d'un problème technique survenant lors de ce vol spécifique. SpaceX avait déjà réussi trois tentatives précédentes de récupération de son propulseur inférieur, mais cette nouvelle étape place la réutilisabilité totale à portée de main. Les analyses post-vol se concentreront désormais sur l'état du vaisseau face aux conditions extrêmes de la rentrée atmosphérique.