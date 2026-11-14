SpaceX rattrape Starship en orbite après 22 heures de vol

SpaceX récupère l'étage supérieur de Starship après 22 heures d'orbite, marquant une avancée majeure vers la réutilisabilité totale de la fusée.

La société américaine SpaceX, dirigée par Elon Musk, a réalisé une presse technique historique en récupérant l'étage supérieur de sa mégafusée Starship après plus de 22 heures de vol. Samedi, l'engin de plus de 50 mètres de hauteur, ayant effectué environ 14 tours de la Terre, a été rattrapé avec précision par de gigantesques bras métalliques sur la base spatiale texane de Starbase. Cette opération inédite, qui n'avait jamais été tentée avec un étage supérieur en orbite, a été saluée par les employés du géant spatial réunis pour l'occasion.

Complexité et mécanisme de récupération orbitale

Cette manœuvre spectaculaire représente une avancée considérable pour le développement de Starship, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Conçue pour des voyages vers la Lune et Mars, ainsi que pour le déploiement de datacenters dans l'espace, cette réussite s'approche de l'objectif ultime du secteur spatial : obtenir une fusée entièrement réutilisable. Alors que SpaceX a déjà révolutionné le marché avec ses fusées Falcon partiellement réutilisables, Starship vise à réaliser des économies significatives et à accélérer la cadence de vol.

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Le vaisseau Starship a poursuivi sa course après avoir largué le propulseur inférieur, tombé dans les eaux bordant la base spatiale et ayant explosé peu après le lancement en raison d'un problème technique. En orbite, il a déployé avec succès 26 grands satellites Starlink avant d'entamer son retour. Vers 15h20 locales (21h20 GMT), l'engin a été saisi par les bras de la tour de lancement, confirmant la viabilité du concept.

Défis techniques et positionnement des acteurs

Si le rattrapage rappelle celui du premier étage déjà réussi par SpaceX, il était en réalité beaucoup plus complexe car le vaisseau retombait bien plus rapidement et de bien plus haut. Kathleen Curlee, analyste spatiale à l'université Georgetown, avait insisté sur le fait que des millions d'éléments en mouvement devaient tous fonctionner correctement pour que la récupération soit réussie. Cette réussite marque un tournant par rapport aux vols précédents où la récupération de l'étage inférieur avait été abandonnée.

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Lars Blackmore, responsable en chef de Starship, a détaillé les précautions prises pour minimiser les risques. L'engin a traversé des portions du ciel du Mexique et du Texas, en survolant presque exclusivement des zones désertiques pour contourner les villes. Blackmore a reconnu qu'il y avait 21 minutes pendant lesquelles les opérateurs ne pouvaient rien faire, mais a affirmé que des plans d'urgence existaient pour rediriger l'engin vers le golfe du Mexique ou l'océan Pacifique en cas de problème de dernière minute.

Impact et prochaines étapes pour le programme Artémis

Cette réussite notable devrait permettre à SpaceX d'accélérer le développement de cette mégafusée, dont une version est destinée au programme lunaire Artémis de la NASA. Ce programme, qui a accumulé les retards, pourrait bénéficier de la fiabilité démontrée par ce vol test. Les équipes de SpaceX devront à présent vérifier que le vaisseau n'a pas été trop endommagé lors de son retour sur Terre par les conditions extrêmes de la rentrée atmosphérique.

L'enjeu est de s'assurer que l'engin est en mesure de voler rapidement sans nécessiter de grands travaux, contrairement aux anciennes navettes spatiales de la NASA. Cette capacité à réutiliser rapidement les composants principaux est essentielle pour concrétiser les ambitions d'Elon Musk et de la société SpaceX en matière d'exploration spatiale et de commerce orbital. La prochaine étape consistera à confirmer l'intégrité structurelle du vaisseau pour préparer le prochain lancement.