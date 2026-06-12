SpaceX fait son entrée à Wall Street avec une introduction en Bourse record

Le groupe spatial, de satellites et d'intelligence artificielle SpaceX fait ses premiers pas à Wall Street ce vendredi, pour ce qui sera la plus grande introduction en Bourse de l'histoire. Si cette opération provoque un enthousiasme sans précédent, elle suscite aussi de nombreuses questions, notamment autour des pouvoirs accordés à Elon Musk.

Le groupe spatial, de satellites et d'intelligence artificielle SpaceX fait ses premiers pas à Wall Street ce vendredi, pour ce qui sera la plus grande introduction en Bourse de l'histoire.

Si cette opération provoque un enthousiasme sans précédent, elle suscite aussi de nombreuses questions, notamment autour des pouvoirs accordés à Elon Musk. Jour J pour le décollage de SpaceX en Bourse. Le groupe spatial, de satellites et d'intelligence artificielle effectue ses premiers pas à Wall Street, ce vendredi 12 juin, dans l'après-midi. Jamais une introduction en Bourse n'avait été autant attendue par les marchés.

L'offre d'actions a d'ailleurs été largement sursouscrite par les investisseurs. Surtout, en levant plus de 75 milliards de dollars, SpaceX deviendra la plus importante introduction en Bourse de l'Histoire, surpassant largement les quelque 25,6 milliards de dollars levés par Saudi Aramco en 2019. Si cette opération provoque une effervescence incroyable sur les marchés financiers, elle n'est pas sans soulever de nombreuses interrogations.

Au vu de l'engouement que provoque l'arrivée de SpaceX à Wall Street, il est tentant de se demander comment acheter le titre. Pour cela, il conviendra d'utiliser ou d'ouvrir un compte-titres ordinaire (CTO). Ou alors d'identifier les fonds indiciels (ETF) susceptibles de détenir l'action en question. Mais rappelons que tout investissement en Bourse comporte des risques en capital.

Ce qui s'avère d'autant plus vrai dans le cas de SpaceX que sa valorisation fait débat. C'est l'action la plus attendue de tous les temps en Bourse, comment investir dans SpaceX, quels ETF acheter et surtout combien pouvez-vous perdre? Lors de son introduction en Bourse ce vendredi, SpaceX pourrait valoir entre de 1.800 à plus de 2.000 milliards de dollars, ce qui placerait le groupe spatial dans le top 10 de plus importantes entreprises en Bourse.

Toutefois au regard du chiffre d'affaires relativement modeste du groupe (18,7 milliards de dollars en 2025) et de ses importantes pertes opérationnelles, les spécialistes sont sceptiques. Plusieurs intermédiaires financiers estiment que la valorisation de SpaceX constitue une négation des lois de la physique. De leur côté, des banques (dont les banques conseil du groupe) mettent en avant des projections astronomiques de croissance et de rentabilité à moyen terme pour justifier la valorisation de SpaceX.

Morgan Stanley, par exemple, s'attend à ce que le groupe dégage des revenus qui seraient proches de l'actuel PIB de la France en 2040. Des revenus trois fois inférieurs à ceux de Renault mais une valorisation 200 fois supérieure… La capitalisation de SpaceX sera-t-elle si astronomique? Des analystes en doutent. Au-delà de la valorisation, l'introduction en Bourse de SpaceX s'accompagne d'une structure d'une gouvernance qui fait grincer des dents plusieurs spécialistes de marché.

Cette opération va surtout accorder des pouvoirs extravagants à son fondateur, Elon Musk. Via un système dual de classes d'actions (avec des actions de classes B qui donnent dix droits de vote pour une action), l'homme d'affaires détiendra plus de 80% des droits de vote pour un peu plus de 45% du capital.

Les experts en gouvernance d'entreprise mettent en garde contre une multitude de conflits d'intérêts entourant Elon Musk et ses entreprises, ainsi que contre une restriction quasi totale de la capacité des actionnaires à influencer la société dans laquelle ils investissent. Grâce à l'introduction en Bourse de SpaceX, Elon Musk a de très bonnes chances de devenir le premier individu à dépasser les 1.000 milliards de dollars de fortune grâce à l'introduction en Bourse de SpaceX, symbole d'une concentration de richesses sans précédent comparable, à certains égards, à celle de Rockefeller au début du XXe siècle.

Cette perspective relance le débat sur le pouvoir croissant des ultra-riches et de l'oligarchie technologique, alors même qu'une part grandissante des Américains considère désormais que ces fortunes exceptionnelles accentuent les inégalités et exercent une influence excessive sur la société et les institutions. Un milliardaire peut dépenser 1.000 dollars par jour pendant 2.700 ans, lui c'est 1 million par jour… Faut-il démanteler le 'Dieu' Elon Musk dont la fortune va dépasser l'inimaginable montant de 1.000 milliards de dollars





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