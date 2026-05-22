SpaceX annule le lancement de la nouvelle version de Starship SN124

Les équipes de SpaceX ont annulé le lancement de la nouvelle version de Starship SN124, baptisée SN124, prévue ce jeudi sur la rampe de lancement orbitale 2 de Starbase, au Texas. La fusée géante devait effectuer son douzième vol d'essai, considéré comme une étape importante pour le développement de sa fusée géante. Les équipes techniques n'ont pas réussi à résoudre à temps plusieurs anomalies détectées juste avant le décollage, entraînant l'annulation du lancement. La nouvelle tentative est prévue pour demain, vendredi.

Les équipes de Space X ont annulé le lancement de la nouvelle version de Starship , baptisée SN124, prévu ce jeudi sur la rampe de lancement orbitale 2 de Starbase, au Texas.

La fusée géante devait effectuer son douzième vol d'essai, considéré comme une étape importante pour le développement de sa fusée géante. Les équipes techniques n'ont pas réussi à résoudre à temps plusieurs anomalies détectées juste avant le décollage, entraînant l'annulation du lancement. La nouvelle tentative est prévue pour demain, vendredi. SN124 est légèrement plus grande que la version précédente et doit permettre à SpaceX de démontrer plusieurs améliorations techniques après sept mois sans lancement.

Cette fois, SpaceX ne prévoit pas de récupérer le premier étage du lanceur, qui doit retomber dans les eaux du L'étage supérieur doit suivre une trajectoire suborbitale avant un amerrissage dans l'océan Indien après environ 65 minutes de mission. Le vol doit également permettre le déploiement de 20 factices ainsi que de deux satellites Starlink équipés de caméras destinées à analyser le comportement du bouclier thermique.

Les précédents essais de Starship ont connu des résultats contrastés, plusieurs missions ayant été marquées par des explosions en vol ou lors d'essais au sol. SpaceX souhaite conserver son avance face à la Chine, qui ambitionne également d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030. La Nasa prévoit une mission sans alunissage en 2027 avant un retour d'astronautes sur la surface lunaire en 2028.

Pour Scott Hubbard, ancien directeur d'un centre de recherche de la Nasa, les enjeux du développement de Starship sont 'énormes'.

'Le gouvernement a pris la décision de s'allier avec des acteurs privés pour ramener des humains (sur la Lune), et maintenant ces personnes doivent être à la hauteur', a-t-il déclaré. Le ravitaillement en propregol en orbite reste l'un des principaux défis techniques du programme.

'Espérons qu'ils y parviennent', a ajouté Scott Hubbard, évoquant un 'défi technique de taille'





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