SpaceX acquires 55,000 hectares of land for Starship operations

SpaceX, the aerospace manufacturer founded by Elon Musk, has acquired approximately 55,000 hectares of land, primarily composed of wetlands, strategically located between Boca Chica and Cape Canaveral. This acquisition is part of the company's plans to expand its Starship operations worldwide, aiming to increase the number of flights to thousands per year.

Sur Space X, Elon Musk a de grandes ambitions avec son Starship . À terme, l'entreprise souhaite entendre rugir ce dernier partout dans le monde. Un compte spécialisé dans le suivi des entreprises d'Elon Musk a révélé que Space X serait en train d'acquérir environ 55 000 hectares de terrain, principalement composé de marais, stratégiquement positionné entre Boca Chica et Cap Canaveral.

Une rumeur qui aurait pu passer inaperçue, sauf que SpaceX a pris la peine d'y répondre. SpaceX a l'intention de multiplier les lancements de Starship, avec pour objectif plusieurs milliers de vols par an. Pour atteindre ce rythme, l'entreprise cherche en permanence des sites viables afin d'étendre les opérations de Starship à l'avenir, tant au niveau national qu'international.

L'entreprise d'Elon Musk vise déjà l'objet d'un recours judiciaire, des dizaines de riverains ayant assigné SpaceX en justice fin avril, se plaignant de dommages causés à leurs habitations par les nuisances sonores et les ondes de choc des tirs. Sans parler des enjeux environnementaux colossaux, qui ne semblent pas vraiment inquiéter l'entreprise. Avec une potentielle levée de fonds de plus de 75 milliards de dollars, SpaceX pourrait devenir la société la plus valorisée au monde.

Le premier test grandeur nature approche : Starship doit décoller à nouveau le 19 mai pour son douzième vol d'essai, et le premier de la V3





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